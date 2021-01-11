***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.01.2021 16:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900194
BIST
17:181.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -13,47
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.527
17:187,5163
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1431
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:189,1422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1166
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:18442,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,45
|Açılış
|: 442,57
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:16
|TURGG
|146,30
|103.689.662
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|269.210.575
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|135.978.619
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.035.694
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.210.439
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,00
|3.189.727.366
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|1.800.769.120
|% -1,97
|
|GARAN
|10,43
|1.191.532.910
|% -3,07
|
|SKBNK
|1,63
|1.122.718.794
|% 1,24
|
|TCELL
|16,87
|1.030.459.374
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,49
|1.800.769.120
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,63
|1.122.718.794
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,67
|587.870.346
|% 5,12
|
|IHLGM
|1,36
|254.800.571
|% -2,86
|
|KARSN
|3,68
|623.071.274
|% 2,51
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5127
|7,5164
|% 1,94
|
|Euro
|9,1309
|9,1370
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,0894
|10,1400
|% 1,19
|
|Frank
|8,3972
|8,4478
|% 1,22
|
|Riyal
|1,9961
|2,0061
|% 1,87
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,70
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,39
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,38
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,82
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:30GLBMD
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 680 adet işlem
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 14 kaybederek (% -1.07 ) 1, 676
-
17:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, EKGYO, GARAN
-
17:29XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 32, 488.00 milyon TL de
-
17:29KRONT
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 40.56 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 868 adet işlem