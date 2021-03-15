***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
15.03.2021 11:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918151
BIST
11:231.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:237,5635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:239,0261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0285
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:23419,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,59
|Açılış
|: 419,95
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:23
|SANKO
|13,21
|49.321.710
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.213.356
|% 9,99
|
|KAPLM
|28,68
|5.116.854
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.274.780
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|22.786.883
|% 9,97
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|8.368.445
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|POLTK
|339,10
|18.978.134
|% -8,60
|
|GARAN
|8,85
|371.986.228
|% -0,78
|
|SISE
|7,75
|274.190.053
|% 1,17
|
|THYAO
|14,63
|232.885.040
|% 0,90
|
|BJKAS
|4,88
|212.457.502
|% 6,32
|
|PETKM
|6,25
|199.491.457
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,28
|182.141.953
|% -0,44
|
|BJKAS
|4,88
|212.457.502
|% 6,32
|
|GARAN
|8,85
|371.986.228
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,71
|113.512.674
|% -1,09
|
|DOHOL
|3,53
|133.273.573
|% -0,84
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5587
|7,5635
|% -0,04
|
|Euro
|9,0211
|9,0261
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,5096
|10,5623
|% 0,01
|
|Frank
|8,1073
|8,1562
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0115
|2,0216
|% 0,00
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|1,03
|
|Altın Gr.
|420
|421
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|69,92
|69,92
|0,70
|