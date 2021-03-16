***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
16.03.2021 11:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918405
BIST
12:461.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.561
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:468,9797
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420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler12:46
|LOGO
|178,30
|313.188.912
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|35.582.051
|% 9,99
|
|VAKKO
|17,22
|47.287.488
|% 9,96
|
|TRILC
|21,42
|33.586.453
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|FENER
|29,10
|296.397.249
|% -7,74
|
|GRNYO
|3,42
|12.212.399
|% -6,04
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|LIDFA
|4,07
|11.343.476
|% -5,13
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|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|EGGUB
|237,50
|109.303.966
|% -4,73
|
|GARAN
|8,86
|818.654.459
|% 1,61
|
|KOZAL
|126,50
|546.828.491
|% 2,43
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|OTKAR
|438,90
|479.778.001
|% 0,67
|
|GOZDE
|8,81
|463.765.494
|% -3,61
|
|KRDMD
|7,68
|412.508.650
|% 1,19
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|GARAN
|8,86
|818.654.459
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,24
|162.881.682
|% 0,45
|
|BJKAS
|5,52
|317.066.071
|% 9,52
|
|KRDMD
|7,68
|412.508.650
|% 1,19
|
|GOZDE
|8,81
|463.765.494
|% -3,61
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5191
|7,5217
|% -0,15
|
|Euro
|8,9751
|8,9797
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,3554
|10,4074
|% -0,84
|
|Frank
|8,0676
|8,1162
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9983
|2,0083
|% -0,22
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,01
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.782
|2.824
|-17,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-20,08
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-9,72
|
|Çeyrek
|671
|686
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,07
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,05
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|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,72
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