***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
18.03.2021 14:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918989
BIST
17:011.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
17:017,3753
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -0,1201
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
17:018,8056
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,1846
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
17:01408,02
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -12,53
|Açılış
|: 408,02
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler16:59
|CLEBI
|330,00
|215.010.488
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|7.201.565
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|80.918.732
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.794.692
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|53.147.492
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.981.430
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.925.804
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,11
|3.154.288.490
|% 4,11
|
|FROTO
|214,50
|2.398.101.133
|% -6,41
|
|THYAO
|14,06
|1.041.474.154
|% -3,37
|
|KRDMD
|7,55
|880.510.875
|% -0,79
|
|ODAS
|3,93
|874.088.387
|% 5,36
|
|GARAN
|9,11
|3.154.288.490
|% 4,11
|
|YKBNK
|2,76
|735.832.867
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,15
|559.241.589
|% -1,38
|
|ODAS
|3,93
|874.088.387
|% 5,36
|
|TSKB
|1,72
|267.406.262
|% 1,78
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3724
|7,3748
|% -1,61
|
|Euro
|8,7997
|8,8074
|% -2,03
|
|Sterlin
|10,2109
|10,2621
|% -2,13
|
|Frank
|7,8947
|7,9422
|% -2,42
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% -1,68
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-20,46
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,49
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.789
|-29,00
|
|Tam
|2.708
|2.779
|-55,58
|
|Yarım
|1.309
|1.344
|-26,89
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,45
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,16
|-0,18
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|-1,58
|
Seans Raporu
16:59
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17:12VAKKO
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 15.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 122, 760 adet işlem
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17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 8 artarak (% 0.48 ) 1, 636
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17:11XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 23, 298.00 milyon TL de
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17:11ECZYT
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 53.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 989 adet işlem
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17:10FROTO
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 214.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 551, 833 adet işlem