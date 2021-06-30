***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
30.06.2021 15:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945078
BIST
16:481.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,09
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:488,6766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0573
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:4810,3194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0782
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:48491,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,42
|Açılış
|: 490,43
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:48
|FADE
|22,44
|60.185.603
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.471.751
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|186.273.994
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.077.861
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.593.408
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|35,96
|6.639.112
|% -7,84
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|UMPAS
|1,31
|22.697
|% -6,43
|
|GARAN
|8,35
|1.055.186.790
|% 1,21
|
|THYAO
|13,47
|685.200.811
|% 0,60
|
|KUTPO
|61,10
|632.225.917
|% 2,26
|
|SASA
|27,50
|373.872.889
|% -2,76
|
|AKBNK
|5,33
|361.183.724
|% 0,19
|
|EKGYO
|1,90
|286.026.428
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,17
|303.482.705
|% 0,46
|
|GARAN
|8,35
|1.055.186.790
|% 1,21
|
|AKBNK
|5,33
|361.183.724
|% 0,19
|
|TSKB
|1,28
|69.016.967
|% 0,00
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6736
|8,6766
|% -0,66
|
|Euro
|10,2988
|10,3194
|% -0,75
|
|Sterlin
|11,9609
|12,0209
|% -0,76
|
|Frank
|9,3509
|9,4072
|% -0,96
|
|Riyal
|2,3058
|2,3174
|% -0,68
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,06
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|-12,00
|
|Tam
|3.232
|3.313
|-13,78
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|-6,67
|
|Çeyrek
|783
|801
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,44
|