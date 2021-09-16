***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
16.09.2021 12:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964067
BIST
15:321.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.421
15:328,5097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0828
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5152
En Düşük
8,4182
15:3210,0199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0474
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0365
En Düşük
9,9414
15:32482,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,29
|Açılış
|: 482,77
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
481,23
BIST En Aktif Hisseler15:32
|GARFA
|9,35
|6.298.757
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|2.294.119
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|227.901.303
|% 9,93
|
|AKYHO
|2,46
|23.345.283
|% 9,33
|
|ISKPL
|8,01
|129.023.456
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.557.220
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|52.950.324
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,57
|1.102.383.061
|% 1,48
|
|THYAO
|12,28
|527.475.238
|% 0,16
|
|TUPRS
|108,80
|364.240.196
|% -0,37
|
|BIOEN
|35,54
|355.457.747
|% 1,31
|
|KOZAL
|96,50
|355.024.390
|% -2,28
|
|GARAN
|9,57
|1.102.383.061
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,47
|244.573.102
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|100.257.137
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|76.485.635
|% -0,69
|
|IHGZT
|1,16
|52.950.324
|% -9,38
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5070
|8,5097
|% 0,98
|
|Euro
|10,0129
|10,0199
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,6912
|11,7499
|% 0,53
|
|Frank
|9,1278
|9,1828
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2546
|2,2659
|% 0,64
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-30,18
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|3.194
|3.242
|-33,00
|
|Tam
|3.179
|3.259
|-32,37
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-15,66
|
|Çeyrek
|771
|788
|-7,69
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|-0,43
|
Seans Raporu
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