***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
16.09.2021 12:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964066
BIST
14:351.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.423
14:358,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0427
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,4772
En Düşük
8,4182
14:359,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0166
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0033
En Düşük
9,9414
14:35483,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,37
|Açılış
|: 483,69
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
482,48
BIST En Aktif Hisseler14:35
|GARFA
|9,35
|6.294.615
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|2.231.148
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|227.737.460
|% 9,93
|
|AKYHO
|2,47
|22.084.841
|% 9,78
|
|ISKPL
|8,01
|128.484.735
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.534.285
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|51.858.359
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,59
|974.323.164
|% 1,70
|
|THYAO
|12,35
|420.954.255
|% 0,73
|
|TUPRS
|109,10
|340.035.009
|% -0,09
|
|KOZAL
|97,25
|297.494.167
|% -1,52
|
|EREGL
|17,25
|286.531.745
|% -0,75
|
|GARAN
|9,59
|974.323.164
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,48
|232.372.078
|% 0,40
|
|EKGYO
|1,83
|97.473.592
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|64.851.438
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,16
|51.858.359
|% -9,38
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4668
|8,4696
|% 0,51
|
|Euro
|9,9834
|9,9891
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,6792
|11,7378
|% 0,42
|
|Frank
|9,1219
|9,1768
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2514
|2,2627
|% 0,50
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-18,71
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|-22,00
|
|Tam
|3.189
|3.270
|-21,64
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-10,47
|
|Çeyrek
|773
|791
|-5,24
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|-0,12
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:47AGYO
Yüzde 4.35 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 017, 978 adet işlem
-
14:46XU100
Endeks 1, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 6, 606.00 milyon TL de
-
14:46ATATP
Yüzde 7.71 oranında artışla 37.70 lira fiyatla işlem gören hissede 786, 345 adet işlem
-
14:44HLGYO
Yüzde 4.08 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 911, 979 adet işlem
-
14:43ESEN
Yüzde 7.17 oranında artışla 35.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 987, 109 adet işlem