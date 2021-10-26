***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
26.10.2021 11:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972345
BIST
13:141.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,75
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
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1.510
En Düşük
1.501
13:149,4736
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1109
|Açılış
|: 9,4630
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|Önceki Kapanış
|: 9,6050
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9,6255
En Düşük
9,4139
13:1411,0160
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1212
|Açılış
|: 10,9850
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,1800
En Düşük
10,9330
13:14548,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -8,13
|Açılış
|: 548,86
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|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler13:14
|TSPOR
|4,87
|302.845.289
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.495.485
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|2.033.360
|% 9,75
|
|ERBOS
|113,20
|111.022.513
|% 9,16
|
|BJKAS
|6,48
|191.392.191
|% 8,91
|
|ALMAD
|1,44
|7.392.744
|% -5,26
|
|ISBTR
|28.510,90
|28.511
|% -4,90
|
|BIOEN
|27,66
|173.553.792
|% -3,96
|
|ATAGY
|4,24
|917.266
|% -3,64
|
|ZOREN
|1,66
|68.788.278
|% -3,49
|
|GARAN
|9,24
|1.384.400.740
|% 1,76
|
|GUBRF
|66,40
|549.924.615
|% 2,71
|
|TUPRS
|141,10
|538.655.612
|% -0,49
|
|THYAO
|14,44
|506.188.972
|% 1,12
|
|EREGL
|19,93
|496.372.884
|% 1,53
|
|GARAN
|9,24
|1.384.400.740
|% 1,76
|
|ODAS
|1,43
|182.503.981
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,62
|194.554.270
|% 1,16
|
|TSPOR
|4,87
|302.845.289
|% 9,93
|
|KRDMD
|7,57
|435.851.737
|% 0,80
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4696
|9,4736
|% -1,16
|
|Euro
|11,0063
|11,0160
|% -1,09
|
|Sterlin
|13,0445
|13,1099
|% -0,80
|
|Frank
|10,2547
|10,3165
|% -1,17
|
|Riyal
|2,5175
|2,5301
|% -1,16
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,70
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-8,04
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|-67,00
|
|Tam
|3.602
|3.693
|-65,74
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|-31,80
|
|Çeyrek
|873
|893
|-15,90
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,92
|84,92
|-0,25
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