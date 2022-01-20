***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
20.01.2022 11:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995269
BIST
12:582.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,86
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.065
En Düşük
2.036
12:5813,4389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0139
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,5544
En Düşük
13,3729
12:5815,2624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0188
|Açılış
|: 15,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,4077
En Düşük
15,1890
12:58795,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 795,87
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
791,48
BIST En Aktif Hisseler12:56
|SANEL
|8,71
|6.268.422
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,45
|21.393.135
|% 9,88
|
|SAMAT
|4,43
|10.425.610
|% 8,85
|
|EUHOL
|4,05
|25.006.176
|% 8,29
|
|RODRG
|19,00
|300.020
|% 7,95
|
|AKFGY
|5,84
|3.955.987
|% -9,88
|
|ANELE
|2,23
|45.127.514
|% -8,61
|
|TETMT
|484,80
|54.028.304
|% -4,49
|
|CRDFA
|2,59
|32.394.156
|% -4,07
|
|KUTPO
|88,30
|62.131.189
|% -3,97
|
|KRDMD
|12,83
|1.869.465.915
|% 4,31
|
|YKBNK
|4,14
|1.120.290.268
|% 0,73
|
|PETKM
|9,02
|1.109.046.077
|% -1,74
|
|GARAN
|12,08
|1.031.168.355
|% 0,42
|
|THYAO
|27,82
|952.983.453
|% 1,53
|
|YKBNK
|4,14
|1.120.290.268
|% 0,73
|
|KRDMD
|12,83
|1.869.465.915
|% 4,31
|
|PETKM
|9,02
|1.109.046.077
|% -1,74
|
|HALKB
|5,55
|637.495.663
|% 3,93
|
|VAKBN
|4,04
|451.664.001
|% 2,02
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4259
|13,4405
|% 0,12
|
|Euro
|15,2436
|15,2749
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,2928
|18,3846
|% 0,32
|
|Frank
|14,6574
|14,7457
|% 0,33
|
|Riyal
|3,5791
|3,5970
|% 0,27
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-4,05
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|5.279
|5.358
|4,00
|
|Tam
|5.254
|5.387
|7,24
|
|Yarım
|2.539
|2.606
|3,51
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|1,75
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|0,01
|
|B. Petrol
|87,71
|87,71
|-0,73
|