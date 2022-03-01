***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.03.2022 11:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005678
BIST
12:231.983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 36,75
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
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1.994
En Düşük
1.969
12:2313,9089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0643
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9089
En Düşük
13,7651
12:2315,6359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0641
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
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15,6691
En Düşük
15,4520
12:23855,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,07
|Açılış
|: 855,64
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
856,27
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:23
|HUBVC
|9,13
|2.999.214
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.716.464
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.237.047
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,28
|56.399.869
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|BTCIM
|14,15
|11.624.994
|% -4,39
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|GARAN
|11,71
|1.639.259.747
|% 5,69
|
|THYAO
|26,14
|1.606.229.301
|% 2,03
|
|EREGL
|32,64
|1.288.937.423
|% 5,02
|
|YKBNK
|3,75
|1.048.260.476
|% 4,75
|
|KRDMD
|12,08
|926.751.288
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,75
|1.048.260.476
|% 4,75
|
|GARAN
|11,71
|1.639.259.747
|% 5,69
|
|HUNER
|2,87
|332.498.021
|% 1,06
|
|AKBNK
|7,27
|671.860.888
|% 3,41
|
|KRDMD
|12,08
|926.751.288
|% 2,98
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8950
|13,9089
|% 0,46
|
|Euro
|15,5879
|15,6359
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,6132
|18,7065
|% 0,44
|
|Frank
|15,1214
|15,2125
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6933
|3,7118
|% 0,29
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|5,28
|
|Altın Gr.
|854
|854
|3,88
|
|Cumhuriyet
|5.682
|5.767
|22,00
|
|Tam
|5.655
|5.798
|22,78
|
|Yarım
|2.733
|2.805
|11,02
|
|Çeyrek
|1.371
|1.402
|5,51
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,19
|