***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
15.04.2022 14:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021072
BIST
15:162.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,72
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:1614,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0230
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:1615,8380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0134
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:16928,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,79
|Açılış
|: 928,90
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler15:16
|IHAAS
|16,94
|18.291.766
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.198.821
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.174.420
|% 9,95
|
|ASUZU
|96,65
|47.992.622
|% 8,47
|
|ERSU
|4,92
|51.898.133
|% -7,17
|
|HEKTS
|21,76
|585.708.287
|% -5,56
|
|OYLUM
|2,33
|6.050.627
|% -4,51
|
|SELGD
|4,23
|1.805.010
|% -4,08
|
|ALBRK
|1,91
|29.452.598
|% -3,54
|
|THYAO
|37,38
|1.308.602.061
|% 0,05
|
|EKGYO
|2,92
|1.250.005.490
|% -2,01
|
|GARAN
|13,70
|1.230.982.854
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,64
|854.425.836
|% -0,37
|
|SISE
|17,39
|718.059.038
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,92
|1.250.005.490
|% -2,01
|
|TSKB
|1,87
|482.706.899
|% 1,08
|
|ODAS
|2,33
|398.987.922
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,14
|626.521.929
|% 0,00
|
|KARSN
|5,45
|510.330.496
|% 1,30
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6140
|14,6267
|% 0,16
|
|Euro
|15,8139
|15,8380
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,0655
|19,1611
|% 0,08
|
|Frank
|15,4680
|15,5612
|% 0,19
|
|Riyal
|3,8898
|3,9093
|% 0,15
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|929
|929
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|7,77
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|3,75
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|