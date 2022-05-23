***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
23.05.2022 16:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031796
BIST
17:582.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,64
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:5815,7645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1083
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
17:5816,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0508
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
17:58939,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,19
|Açılış
|: 939,37
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler17:56
|MZHLD
|47,52
|6.884.915
|% 10,00
|
|KAPLM
|72,60
|19.349.767
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.785.934
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.574.175
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.544.492
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.300.330
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,18
|27.176.673
|% -8,70
|
|ORCAY
|18,17
|131.479.860
|% -7,81
|
|IMASM
|43,74
|21.343.258
|% -6,74
|
|THYAO
|42,98
|3.418.755.625
|% 0,28
|
|GARAN
|15,36
|3.159.538.870
|% -5,48
|
|ASELS
|23,50
|2.211.349.309
|% 3,16
|
|SISE
|19,25
|2.014.171.703
|% -0,88
|
|PETKM
|9,12
|1.816.125.986
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,28
|556.242.807
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,40
|1.286.514.483
|% 1,62
|
|KARSN
|5,78
|1.330.252.186
|% 2,66
|
|METRO
|1,20
|279.207.370
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|533.020.510
|% -1,90
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7443
|15,7632
|% -0,69
|
|Euro
|16,8137
|16,8394
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,7054
|19,8042
|% -0,31
|
|Frank
|16,2193
|16,3170
|% 0,00
|
|Riyal
|4,1786
|4,1995
|% -0,95
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|6,90
|
|Altın Gr.
|937
|937
|-5,43
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,06
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de