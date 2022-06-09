***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
09.06.2022 15:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036415
BIST
15:422.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -12,00
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
15:4217,2234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0972
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2364
En Düşük
17,0843
15:4218,6033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2095
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
15:421.025,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.025,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:42
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|38.239.607
|% 9,96
|
|FLAP
|4,29
|75.160.692
|% 9,16
|
|FONET
|12,97
|52.450.080
|% 9,08
|
|DOCO
|1.642,00
|42.062.209
|% 8,40
|
|TSGYO
|6,75
|51.693.367
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|91.310.799
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|36.889.515
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|402,50
|23.678.900
|% -8,44
|
|THYAO
|45,82
|5.136.024.865
|% -1,93
|
|SISE
|22,26
|2.437.591.273
|% 1,83
|
|SASA
|43,60
|1.812.520.001
|% 1,82
|
|SAHOL
|19,56
|1.465.201.516
|% -1,51
|
|TOASO
|63,40
|1.098.433.557
|% -4,01
|
|EKGYO
|2,62
|551.343.697
|% -2,24
|
|DOHOL
|4,00
|682.813.435
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,59
|662.059.635
|% 0,22
|
|SEGYO
|1,17
|165.791.797
|% -7,14
|
|ODAS
|2,91
|393.276.675
|% 1,39
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2139
|17,2234
|% 0,57
|
|Euro
|18,5545
|18,6033
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,5415
|21,6496
|% 0,63
|
|Frank
|17,5822
|17,6881
|% 0,85
|
|Riyal
|4,5785
|4,6015
|% 0,58
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-5,57
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.828
|6.931
|13,00
|
|Tam
|6.795
|6.966
|8,82
|
|Yarım
|3.284
|3.370
|4,27
|
|Çeyrek
|1.647
|1.685
|2,13
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,06
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,09
|
Seans Raporu
15:42
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-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 57 kaybederek (% -0.63 ) 2, 789
-
15:57XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 31, 783.00 milyon TL de
-
15:57NTHOL
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 801, 943 adet işlem
-
15:56OZGYO
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 655, 022 adet işlem
-
15:54TTRAK
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 238.40 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 857 adet işlem