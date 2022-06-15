***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
15.06.2022 12:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037403
BIST
13:332.506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,13
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
13:3317,2889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0243
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:3318,1396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1305
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:331.013,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,53
|Açılış
|: 1.014,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:33
|TETMT
|243,40
|8.985.641
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.314.607
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,70
|3.786.024
|% 9,82
|
|RTALB
|16,13
|96.616.003
|% 9,06
|
|BALAT
|10,00
|642.922
|% 8,81
|
|TSGYO
|4,45
|3.412.839
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.532.228
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ISGYO
|12,13
|186.038.627
|% -5,75
|
|FONET
|15,04
|195.036.054
|% -4,69
|
|THYAO
|46,72
|1.464.220.247
|% -0,30
|
|EREGL
|30,28
|966.359.444
|% -0,46
|
|SISE
|21,96
|847.179.877
|% 0,09
|
|SASA
|44,54
|796.774.114
|% -0,04
|
|HEKTS
|32,58
|459.737.137
|% 3,30
|
|MARTI
|1,51
|289.395.154
|% 7,86
|
|TSKB
|2,15
|221.025.766
|% -2,27
|
|ISCTR
|4,67
|358.923.770
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,59
|338.892.503
|% -0,65
|
|DOHOL
|4,04
|216.643.444
|% 0,25
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2812
|17,2889
|% 0,14
|
|Euro
|18,1186
|18,1396
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,8322
|20,9367
|% 0,84
|
|Frank
|17,2388
|17,3427
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5923
|4,6153
|% 0,07
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|18,05
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,95
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.733
|6.832
|44,00
|
|Yarım
|3.306
|3.342
|22,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,19
|