***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
18.07.2022 15:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045836
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0675
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2338
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05962,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,31
|Açılış
|: 962,18
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RTALB
|9,24
|160.933.905
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.388.229
|% 9,98
|
|ASUZU
|194,10
|414.675.869
|% 9,97
|
|TMSN
|34,46
|297.621.764
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,71
|204.448.806
|% 9,94
|
|GESAN
|47,20
|307.626.436
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.191.906
|% -8,15
|
|SILVR
|20,50
|74.065.563
|% -6,99
|
|BASCM
|3,19
|682.927
|% -6,73
|
|SMRTG
|29,42
|173.700.421
|% -6,60
|
|THYAO
|49,86
|4.255.807.685
|% 4,01
|
|EREGL
|27,36
|1.610.072.293
|% 5,39
|
|SISE
|20,68
|1.546.533.635
|% 1,67
|
|ODAS
|3,50
|1.077.735.846
|% 7,36
|
|SASA
|41,10
|1.036.733.021
|% 3,63
|
|ODAS
|3,50
|1.077.735.846
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,97
|666.394.632
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|742.947.742
|% 5,02
|
|THYAO
|49,86
|4.255.807.685
|% 4,01
|
|AKBNK
|8,26
|704.689.072
|% 4,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4404
|17,4579
|% 0,33
|
|Euro
|17,7464
|17,7874
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,9016
|21,0064
|% 1,55
|
|Frank
|17,8323
|17,9397
|% 0,42
|
|Riyal
|4,6309
|4,6541
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|3,12
|
|Altın Gr.
|962
|962
|5,82
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.518
|6.625
|-79,00
|
|Yarım
|3.166
|3.234
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,46
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem