***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
03.08.2022 14:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051434
BIST
14:242.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 22,35
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
14:2417,9666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0212
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
14:2418,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0684
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
14:241.019,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,02
|Açılış
|: 1.019,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler14:22
|YEOTK
|21,92
|127.874.075
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|52.060.256
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|222.142.077
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,57
|8.608.230
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|ISGYO
|18,61
|183.123.745
|% -9,75
|
|TURGG
|243,50
|21.901.394
|% -9,51
|
|KZBGY
|52,45
|83.460.250
|% -8,70
|
|THYAO
|54,10
|4.628.472.046
|% 3,34
|
|SISE
|23,34
|2.178.784.073
|% 2,10
|
|SASA
|48,86
|960.010.307
|% 1,24
|
|ASELS
|23,08
|703.115.332
|% 1,58
|
|TSKB
|2,78
|643.207.143
|% 6,51
|
|TSKB
|2,78
|643.207.143
|% 6,51
|
|ODAS
|4,14
|569.001.716
|% 3,50
|
|EKGYO
|3,10
|390.487.329
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,77
|331.623.361
|% 9,06
|
|ZOREN
|2,29
|268.026.295
|% 9,57
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9549
|17,9643
|% 0,11
|
|Euro
|18,3070
|18,3232
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,8313
|21,9408
|% 0,38
|
|Frank
|18,6711
|18,7836
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7643
|4,7882
|% 0,10
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|5,55
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|-41,00
|
|Tam
|6.833
|6.883
|27,00
|
|Yarım
|3.330
|3.365
|13,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,36
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37FADE
Yüzde 4.09 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 963, 108 adet işlem
-
14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.85 ) 2, 857
-
14:36XU100
Endeks 2, 670 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 22, 248.00 milyon TL de
-
14:36TRCAS
Yüzde 5.24 oranında artışla 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 381, 341 adet işlem
-
14:35DOBUR
Yüzde 4.48 oranında artışla 54.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 710 adet işlem