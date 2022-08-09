***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
09.08.2022 11:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053415
BIST
11:182.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 7,11
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.805
En Düşük
2.781
11:1817,9665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:1818,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0936
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,3918
En Düşük
18,2767
11:181.034,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.034,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,77
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:18
|KRTEK
|22,00
|38.310.564
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|42.479.480
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|39.008.654
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.125.019
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|57.697.656
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|7.797.846
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|120.176.452
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,18
|11.965.522
|% -9,41
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,40
|1.627.552.150
|% 1,11
|
|ISCTR
|6,03
|863.650.760
|% -5,19
|
|TUPRS
|279,30
|661.428.283
|% 2,12
|
|SASA
|52,05
|656.436.249
|% 0,10
|
|EREGL
|28,68
|530.300.153
|% -0,07
|
|ISCTR
|6,03
|863.650.760
|% -5,19
|
|EKGYO
|3,40
|347.253.072
|% -1,16
|
|YKBNK
|5,22
|511.554.689
|% 0,38
|
|ALBRK
|1,61
|113.226.989
|% 3,87
|
|SKBNK
|2,30
|137.347.030
|% 0,44
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9580
|17,9665
|% 0,09
|
|Euro
|18,3818
|18,3918
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,6557
|21,7643
|% 0,30
|
|Frank
|18,7643
|18,8773
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,18
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|1,77
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.918
|6.975
|-12,00
|
|Yarım
|3.371
|3.410
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,04
|
|B. Petrol
|95,68
|95,68
|-0,97
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:33BRYAT
Yüzde 7.16 oranında artışla 451.70 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 264 adet işlem
-
11:32ALCAR
Yüzde 5.15 oranında artışla 335.10 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 123 adet işlem
-
11:31ELITE
Yüzde 4.02 oranında artışla 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 678, 923 adet işlem
-
11:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 65 artarak (% 0.27 ) 2, 478
-
11:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OBASE, ORCAY, KRTEK, VKFYO, NTGAZ, ALKA