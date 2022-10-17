***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
17.10.2022 12:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072458
BIST
12:163.789
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 162,07
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.790
En Düşük
3.641
12:1618,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
12:1618,1460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0814
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1460
En Düşük
18,0503
12:16989,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,31
|Açılış
|: 989,28
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler12:15
|AKBNK
|14,85
|1.409.356.530
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|6.603.212
|% 10,00
|
|VKING
|7,39
|3.003.759
|% 9,97
|
|SMRTG
|103,80
|65.066.511
|% 9,96
|
|GARAN
|24,08
|1.369.762.782
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,72
|36.604.301
|% -5,79
|
|MEGAP
|4,72
|36.604.301
|% -5,79
|
|GSRAY
|5,24
|89.424.641
|% -4,55
|
|ACSEL
|60,15
|20.989.999
|% -4,22
|
|IDEAS
|32,80
|7.307.003
|% -3,47
|
|THYAO
|95,50
|3.556.556.654
|% 6,11
|
|YKBNK
|9,69
|2.330.930.835
|% 9,74
|
|ISCTR
|9,37
|2.139.616.460
|% 9,72
|
|KOZAL
|206,90
|1.795.013.840
|% 4,28
|
|EKGYO
|4,41
|1.631.821.606
|% 4,50
|
|EKGYO
|4,41
|1.631.821.606
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,69
|2.330.930.835
|% 9,74
|
|ISCTR
|9,37
|2.139.616.460
|% 9,72
|
|SKBNK
|1,85
|299.867.967
|% 7,56
|
|HALKB
|7,89
|987.559.180
|% 9,13
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5866
|18,5908
|% 0,12
|
|Euro
|18,1251
|18,1425
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,9131
|21,0179
|% 1,05
|
|Frank
|18,4790
|18,5903
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,09
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|12,55
|
|Altın Gr.
|989
|989
|7,31
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.750
|33,00
|
|Tam
|6.683
|6.738
|-52,00
|
|Yarım
|3.256
|3.291
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,17
|
|B. Petrol
|91,77
|91,77
|0,14
|