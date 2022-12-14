***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
14.12.2022 16:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087163
BIST
17:595.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,60%
|| -189,21
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
17:5918,6435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:5919,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0494
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:591.084,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,58
|Açılış
|: 1.084,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRYAT
|1.313,40
|325.924.154
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|545.305
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.371.229
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|92.093.348
|% 9,98
|
|IHGZT
|1,65
|288.400.389
|% -9,84
|
|YESIL
|4,35
|44.690.321
|% -9,56
|
|DGNMO
|8,91
|127.768.419
|% -9,27
|
|METRO
|2,11
|71.532.587
|% -9,05
|
|SNICA
|33,84
|423.240.615
|% -8,64
|
|KRDMD
|17,84
|16.063.551.208
|% -5,21
|
|THYAO
|137,90
|8.576.947.670
|% -4,24
|
|ASELS
|56,50
|8.529.677.086
|% -4,80
|
|AKBNK
|17,30
|6.480.187.519
|% -0,92
|
|VAKBN
|10,68
|6.313.780.775
|% 1,23
|
|KRDMD
|17,84
|16.063.551.208
|% -5,21
|
|EKGYO
|7,98
|5.692.022.923
|% 0,88
|
|SKBNK
|2,73
|1.921.392.434
|% -1,09
|
|VAKBN
|10,68
|6.313.780.775
|% 1,23
|
|YKBNK
|11,00
|5.453.007.446
|% -4,76
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6210
|18,6435
|% 0,00
|
|Euro
|19,8455
|19,8648
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,0148
|23,1302
|% 0,18
|
|Frank
|20,0615
|20,1824
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,13
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.288
|7.337
|-7,00
|
|Yarım
|3.529
|3.587
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.793
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|0,05
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,40
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem