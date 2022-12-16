***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
16.12.2022 14:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087927
BIST
15:265.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 30,77
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:2618,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:2619,8265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:261.069,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.069,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ARASE
|255,20
|25.147.408
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|8.624.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.582.813
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.634.826.331
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|5.166.593
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|163.835.396
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.026.342
|% -9,82
|
|EUREN
|14,42
|800.672.197
|% -9,42
|
|ALFAS
|294,50
|264.562.949
|% -7,82
|
|VAKBN
|12,36
|4.793.905.901
|% 7,76
|
|THYAO
|140,90
|4.354.048.444
|% 0,57
|
|YKBNK
|12,01
|4.234.569.722
|% 1,44
|
|AKBNK
|19,00
|3.628.348.228
|% 2,70
|
|ENKAI
|27,24
|3.526.317.926
|% 6,32
|
|EKGYO
|8,15
|3.518.752.417
|% 3,43
|
|VAKBN
|12,36
|4.793.905.901
|% 7,76
|
|SKBNK
|3,18
|1.164.982.181
|% 9,28
|
|YKBNK
|12,01
|4.234.569.722
|% 1,44
|
|TSKB
|4,97
|1.277.879.514
|% 7,11
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6459
|18,6503
|% 0,04
|
|Euro
|19,8205
|19,8283
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6569
|22,7705
|% 0,09
|
|Frank
|19,9781
|20,0985
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,03
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,89
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,44
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.226
|7.272
|14,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,69
|13,71
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|-1,56
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39HURGZ
Yüzde 4.64 oranında artışla 5.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 380, 075 adet işlem
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15:38RTALB
Yüzde 5.90 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 403, 071 adet işlem
-
15:37VKGYO
Yüzde 6.36 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 104, 401 adet işlem
-
15:36RYGYO
Yüzde 7.23 oranında artışla 13.34 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 309, 562 adet işlem
-
15:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ISCTR, EKGYO