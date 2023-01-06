***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
06.01.2023 09:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serbest Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094623
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
0
En Düşük
0
18:0518,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
18:0519,7632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
18:051.110,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.110,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MOBTL
|3,77
|35.722.624
|% 0,00
|
|MAGEN
|28,84
|45.176.234
|% 0,00
|
|OZSUB
|15,05
|22.147.766
|% 0,00
|
|PLTUR
|12,11
|158.587.284
|% 0,00
|
|KORDS
|85,15
|229.294.853
|% 0,00
|
|MOBTL
|3,77
|35.722.624
|% 0,00
|
|MAGEN
|28,84
|45.176.234
|% 0,00
|
|OZSUB
|15,05
|22.147.766
|% 0,00
|
|PLTUR
|12,11
|158.587.284
|% 0,00
|
|KORDS
|85,15
|229.294.853
|% 0,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% 0,00
|
|THYAO
|135,20
|10.783.047.789
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% 0,00
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% 0,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.595.552
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7700
|18,7819
|% 0,09
|
|Euro
|19,7473
|19,7632
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,2973
|22,4091
|% 0,04
|
|Frank
|19,9630
|20,0833
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9799
|5,0049
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|6,03
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|3,60
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.535
|7.606
|18,00
|
|Yarım
|3.649
|3.718
|9,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.859
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,10
|0,07
|
|B. Petrol
|79,27
|79,27
|0,58
|