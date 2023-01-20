***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
20.01.2023 09:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103322
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
0
En Düşük
0
18:0518,8041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0198
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.165,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.165,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|2,98
|41.785.748
|% 0,00
|
|USAK
|3,77
|18.108.727
|% 0,00
|
|TSKB
|4,48
|545.244.315
|% 0,00
|
|TUPRS
|584,10
|3.811.592.187
|% 0,00
|
|VESTL
|71,60
|822.389.859
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,98
|41.785.748
|% 0,00
|
|USAK
|3,77
|18.108.727
|% 0,00
|
|TSKB
|4,48
|545.244.315
|% 0,00
|
|TUPRS
|584,10
|3.811.592.187
|% 0,00
|
|VESTL
|71,60
|822.389.859
|% 0,00
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 0,00
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 0,00
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% 0,00
|
|TUPRS
|584,10
|3.811.592.187
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,85
|559.876.567
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7864
|18,8041
|% 0,08
|
|Euro
|20,3506
|20,3643
|% 0,10
|
|Sterlin
|23,1943
|23,3106
|% -0,06
|
|Frank
|20,4211
|20,5441
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9888
|5,0138
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,40
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.888
|7.965
|-23,00
|
|Yarım
|3.843
|3.898
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.928
|1.949
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,51
|0,07
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
-
17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem