***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
28.12.2023 14:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230058
BIST
'
15:257.431
En Düşük
|Değişim
|: 2,35%
|| 170,93
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
15:2529,4452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0648
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4579
En Düşük
29,3340
15:2532,8442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1745
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
15:251.963,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.963,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler15:23
|DERHL
|7,26
|15.625.978
|% 10,00
|
|SNPAM
|128,70
|8.164.347
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|1.378.143
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|3.993.992
|% 9,99
|
|KUYAS
|48,70
|316.794.742
|% 9,98
|
|SKBNK
|4,14
|23.823.870
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|285.136.206
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|94.853.962
|% -9,97
|
|ENSRI
|27,02
|67.633.163
|% -4,59
|
|LKMNH
|58,75
|13.019.342
|% -3,21
|
|THYAO
|229,90
|3.581.432.218
|% 3,47
|
|YKBNK
|19,35
|1.680.724.633
|% 0,99
|
|ISCTR
|22,88
|1.481.214.832
|% 2,42
|
|TUPRS
|148,10
|1.293.102.742
|% 1,30
|
|EREGL
|41,76
|1.288.979.277
|% 1,56
|
|YKBNK
|19,35
|1.680.724.633
|% 0,99
|
|EKGYO
|6,89
|547.012.393
|% 1,92
|
|ISCTR
|22,88
|1.481.214.832
|% 2,42
|
|PETKM
|17,51
|582.756.346
|% 2,70
|
|KOZAL
|19,80
|649.475.745
|% 2,54
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4409
|29,4488
|% 0,23
|
|Euro
|32,7688
|32,8323
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,5049
|37,6929
|% 0,02
|
|Frank
|35,0548
|35,2659
|% 0,93
|
|Riyal
|7,8290
|7,8683
|% 0,21
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|999,43
|1.001,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.134,96
|1.143,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,20
|2.075,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:23
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-
15:37AZTEK
Yüzde 5.50 oranında artışla 104.50 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 422 adet işlem
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15:35ARDYZ
Yüzde 6.41 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 474, 642 adet işlem
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15:34XU100
Endeks 7, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 39 üstünde . İşlem hacmi 34, 624.00 milyon TL de
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15:34BAYRK
Yüzde 6.56 oranında artışla 16.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 839, 054 adet işlem
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15:32DYOBY
Yüzde 7.77 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 057, 673 adet işlem