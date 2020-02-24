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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.02.2020 17:00
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Onursal Yazar EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü Portföy Yöneticisi 2012-2014 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü, 2014-2015 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü, 2015-2017 Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü, 2018- EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 201363-300462
Mürvet Gaye Vural Deran YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Portföy Yöneticisi- Ekim 2014 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ağustos 2017 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 202632-302536
Mehmet Hamdi Özel EF Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi 2012-2014 Portföy Danışmanlığı Müdürü, 2014-2017 EF Hisse Senedi Fonları Müdürü, 2018 EF Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 202087-301427
Fırat Şensoy EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü Portföy Yöneticisi Aralık 2014 Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 207551-303361
Ferzan Peyk Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Eylül 2012 Yapı ve Kredi Bankası Yurtiçi Piyasalar Bölümü Direktörü - Ocak 2016 Yapı Kredi Portföy Yönetimi EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü - Ocak 2018 Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisans-Türev Araçlar Lisansı 204121-308780
Mehmet Güçlü Çolak EF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü - Ekim 2014 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - Kasım 2015 Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200352-301437
Fazlı Taşkent Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist - Aralık 2012 Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz Portföy Yöneticisi - Ocak 2013 Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi -Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Şubat 2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 206238-303994
Selçuk Yılmaz Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204965-302833
Tülin Tora Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Alternatif Yatırım Ürünleri Bölümü Portföy Yöneticisi - Ekim 2014 YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü - Ocak 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Şubat 2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203079-302533
Okan Uzunoğlu YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü - Ekim 2014 EF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü - Ocak 2018 YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203711-303130
Ümit Ersamut Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Kasım 2011 Yapı ve Kredi Bankası Döviz Piyasaları Müdürü Senior Dealer - Mart 2015 Yapı Kredi Portföy YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 202751-300692
Güzide Coşar Cerit YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Özel Portföy Yönetimi Bölümü Portföy Yöneticisi Şubat 2014 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ekim 2014 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Kasım 2017 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203268-300944
Onur Bayol YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü Portföy Yöneticisi Temmuz 2015 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 208763-304957
Serdar Orman YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü - Ekim 2014 YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204275-301463
Kerem Baykal YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Haziran 2016 Yapı ve Kredi Bankası Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Mart 2017 Yapı Kredi Portföy YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205581-302714
Semih Kara Serbest Fonlar Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Serbest Fonlar Müdürü - Ekim 2014 Serbest Fonlar Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 301267-203718
Başar Eraksoy Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü Portföy Yöneticisi Nisan 2012 -Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist - Mayıs 2015 Alternatif Yatırım ÜrünleriPortföy Yönetmeni - Ağustos 2015 Alternatif Yatırım ÜrünleriPortföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205744-302423




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821170


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YBTAS 5.656,70 424.253 % 10,00  
YONGA 11,28 93.816 % 9,94  
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Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,81 18,85 0,33  
Gümüş Gr. 3,69 3,70 0,07  
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