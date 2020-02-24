***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıOnursal Yazar EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü Portföy Yöneticisi 2012-2014 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü, 2014-2015 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü, 2015-2017 Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü, 2018- EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 201363-300462Mürvet Gaye Vural Deran YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Portföy Yöneticisi- Ekim 2014 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ağustos 2017 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 202632-302536Mehmet Hamdi Özel EF Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi 2012-2014 Portföy Danışmanlığı Müdürü, 2014-2017 EF Hisse Senedi Fonları Müdürü, 2018 EF Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 202087-301427Fırat Şensoy EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü Portföy Yöneticisi Aralık 2014 Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 207551-303361Ferzan Peyk Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Eylül 2012 Yapı ve Kredi Bankası Yurtiçi Piyasalar Bölümü Direktörü - Ocak 2016 Yapı Kredi Portföy Yönetimi EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü - Ocak 2018 Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisans-Türev Araçlar Lisansı 204121-308780Mehmet Güçlü Çolak EF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü - Ekim 2014 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - Kasım 2015 Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200352-301437Fazlı Taşkent Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist - Aralık 2012 Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz Portföy Yöneticisi - Ocak 2013 Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi -Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Şubat 2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 206238-303994Selçuk Yılmaz Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204965-302833Tülin Tora Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Alternatif Yatırım Ürünleri Bölümü Portföy Yöneticisi - Ekim 2014 YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü - Ocak 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Şubat 2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203079-302533Okan Uzunoğlu YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü - Ekim 2014 EF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü - Ocak 2018 YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203711-303130Ümit Ersamut Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Kasım 2011 Yapı ve Kredi Bankası Döviz Piyasaları Müdürü Senior Dealer - Mart 2015 Yapı Kredi Portföy YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 202751-300692Güzide Coşar Cerit YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Özel Portföy Yönetimi Bölümü Portföy Yöneticisi Şubat 2014 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ekim 2014 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Kasım 2017 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203268-300944Onur Bayol YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü Portföy Yöneticisi Temmuz 2015 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 208763-304957Serdar Orman YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü - Ekim 2014 YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204275-301463Kerem Baykal YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Haziran 2016 Yapı ve Kredi Bankası Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Mart 2017 Yapı Kredi Portföy YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205581-302714Semih Kara Serbest Fonlar Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Serbest Fonlar Müdürü - Ekim 2014 Serbest Fonlar Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 301267-203718Başar Eraksoy Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü Portföy Yöneticisi Nisan 2012 -Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist - Mayıs 2015 Alternatif Yatırım ÜrünleriPortföy Yönetmeni - Ağustos 2015 Alternatif Yatırım ÜrünleriPortföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205744-302423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821170BIST