***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviGökay Gerbağa İç Denetim MüdürüTufan Aytuğ İç Kontrol YöneticisiOzan Gökler Yatırım ve Kantatif Analiz ve Araştırma Bölüm MüdürüEvrim Dairecioğlu Uzman AnalistElif Altuğ Yatırım Danışmanlığı Bölüm MüdürüCem Köroğlu Yatırım Danışmanlığı YöneticisiAltın Koç Türkoğlu Yatırım Danışmanlığı YöneticisiDevran Şimşek Yatırım Danışmanlığı YöneticisiCenk Türeli Risk Yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grup MüdürüSerhan Yürüten Risk Yönetimi MüdürüŞenay Gökerküçük Portföy Yönetimi Uygunluk YöneticisiYazal Kurgut Silan Risk Yönetimi Yönetmen YardımcısıPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıOnursal Yazar EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü Portföy Yöneticisi 2012-2014 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü, 2014-2015 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü, 2015-2017 Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü, 2018- EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 201363-300462Mürvet Gaye Vural Deran YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Portföy Yöneticisi- Ekim 2014 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ağustos 2017 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 202632-302536Mehmet Hamdi Özel EF Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi 2012-2014 Portföy Danışmanlığı Müdürü, 2014-2017 EF Hisse Senedi Fonları Müdürü, 2018 EF Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 202087-301427Fırat Şensoy EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü Portföy Yöneticisi Aralık 2014 Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 207551-303361Ferzan Peyk Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Eylül 2012 Yapı ve Kredi Bankası Yurtiçi Piyasalar Bölümü Direktörü - Ocak 2016 Yapı Kredi Portföy Yönetimi EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü - Ocak 2018 Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisans-Türev Araçlar Lisansı 204121-308780Mehmet Güçlü Çolak EF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü - Ekim 2014 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - Kasım 2015 Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200352-301437Fazlı Taşkent Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist - Aralık 2012 Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz Portföy Yöneticisi - Ocak 2013 Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi -Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Şubat 2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 206238-303994Selçuk Yılmaz Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204965-302833Tülin Tora Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Alternatif Yatırım Ürünleri Bölümü Portföy Yöneticisi - Ekim 2014 YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü - Ocak 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Şubat 2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203079-302533Okan Uzunoğlu YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü - Ekim 2014 EF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü - Ocak 2018 YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203711-303130Ümit Ersamut Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Kasım 2011 Yapı ve Kredi Bankası Döviz Piyasaları Müdürü Senior Dealer - Mart 2015 Yapı Kredi Portföy YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 202751-300692Güzide Coşar Cerit YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Özel Portföy Yönetimi Bölümü Portföy Yöneticisi Şubat 2014 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ekim 2014 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Kasım 2017 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203268-300944Onur Bayol YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü Portföy Yöneticisi Temmuz 2015 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 208763-304957Serdar Orman YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü - Ekim 2014 YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204275-301463Kerem Baykal YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Haziran 2016 Yapı ve Kredi Bankası Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Mart 2017 Yapı Kredi Portföy YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205581-302714Başar Eraksoy Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü Portföy Yöneticisi Nisan 2012 -Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist - Mayıs 2015 Alternatif Yatırım ÜrünleriPortföy Yönetmeni - Ağustos 2015 Alternatif Yatırım ÜrünleriPortföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205744-302423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824622BIST