***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviGökay Gerbağa İç Denetim MüdürüTufan Aytuğ İç Kontrol YöneticisiOzan Gökler Yatırım ve Kantatif Analiz ve Araştırma Bölüm MüdürüEvrim Dairecioğlu Uzman AnalistElif Altuğ Yatırım Danışmanlığı Bölüm MüdürüCem Köroğlu Yatırım Danışmanlığı YöneticisiAltın Koç Türkoğlu Yatırım Danışmanlığı YöneticisiDevran Şimşek Yatırım Danışmanlığı YöneticisiCenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup MüdürüSerhan Yürüten Risk Yönetimi MüdürüŞenay Gökerküçük Portföy Yönetimi Uygunluk YöneticisiYazal Kurgut Silan Risk Yönetimi Yönetmen Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827698BIST