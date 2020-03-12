***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.03.2020 18:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Gökay Gerbağa İç Denetim Müdürü
Tufan Aytuğ İç Kontrol Yöneticisi
Ozan Gökler Yatırım ve Kantatif Analiz ve Araştırma Bölüm Müdürü
Evrim Dairecioğlu Uzman Analist
Elif Altuğ Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü
Cem Köroğlu Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi
Altın Koç Türkoğlu Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi
Devran Şimşek Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi
Cenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup Müdürü
Serhan Yürüten Risk Yönetimi Müdürü
Şenay Gökerküçük Portföy Yönetimi Uygunluk Yöneticisi
Yazal Kurgut Silan Risk Yönetimi Yönetmen Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827698
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.326,77
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,3062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,0959
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3165
En Düşük
6,2064
18:057,0048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9776
18:05318,94
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -7,72
|Açılış
|: 318,94
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
316,45
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8601
|7,8996
|% -1,00
|
|Frank
|6,5807
|6,6203
|% -0,21
|
|Riyal
|1,6757
|1,6841
|% 1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|-64,18
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,58
|-1,19
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,18
|
|B. Petrol
|33,06
|33,06
|-2,73
|