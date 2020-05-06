***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.05.2020 15:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Levent Mh.Cömert Sk.N:1A/28 34330 Beşiktaş İstanbul
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@ykportfoy.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Levent Mh.Cömert Sk.N:1A/28 34330 Beşiktaş İstanbul + 90 (212) 385 48 48 + 90 (212) 325 01 23
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Müge Peker Genel Müdür (Vekaleten), Yatırım Fonları ve ÖPY Genel Müdür Yardımcısı 01.10.2014 0212 385 4810 muge.peker@ykportfoy.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200350-301499
Cenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup Müdürü 08.06.2010 0212 385 48 70 cenk.tureli@ykportfoy.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200827-300928
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843048
BIST
16:3998.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 176,13
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
16:397,1859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1117
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
16:397,7768
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1069
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
16:39390,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,02
|Açılış
|: 390,46
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.637.884
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.735.216
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|324.211.809
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,42
|295.640.023
|% -8,45
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|MAALT
|76,50
|21.189.337
|% -6,76
|
|KRDMD
|2,44
|733.182.210
|% 7,96
|
|GARAN
|8,12
|508.775.208
|% -0,25
|
|TSPOR
|5,70
|507.473.282
|% -0,52
|
|KOZAA
|12,58
|436.046.316
|% 5,54
|
|GUSGR
|3,23
|420.795.399
|% 8,75
|
|KRDMD
|2,44
|733.182.210
|% 7,96
|
|KARSN
|1,86
|248.810.499
|% 7,51
|
|GUSGR
|3,23
|420.795.399
|% 8,75
|
|GSRAY
|2,65
|331.141.208
|% -0,38
|
|ODAS
|1,84
|191.241.985
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8499
|8,8943
|% 0,83
|
|Frank
|7,3278
|7,3719
|% 1,08
|
|Riyal
|1,9018
|1,9114
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-9,59
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.548
|7,60
|
|Tam
|2.569
|2.614
|11,80
|
|Yarım
|1.254
|1.278
|5,70
|
|Çeyrek
|625
|639
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,04
|
|B. Petrol
|30,35
|30,35
|-0,62
|
Seans Raporu
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-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, KOZAA, TRKCM
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 176, 04 artarak (% 0.19 ) 92, 702
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALYAG, RODRG, YONGA, TACTR, IZTAR, BRKO, TKURU, EGCEY, ARTI, UZERB
-
16:50
MEGAP, TDGYO, TKNSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
MAALT, DEVA, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında