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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.05.2020 15:18
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Levent Mh.Cömert Sk.N:1A/28 34330 Beşiktaş İstanbul

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@ykportfoy.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Levent Mh.Cömert Sk.N:1A/28 34330 Beşiktaş İstanbul + 90 (212) 385 48 48 + 90 (212) 325 01 23

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Müge Peker Genel Müdür (Vekaleten), Yatırım Fonları ve ÖPY Genel Müdür Yardımcısı 01.10.2014 0212 385 4810 muge.peker@ykportfoy.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200350-301499
Cenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup Müdürü 08.06.2010 0212 385 48 70 cenk.tureli@ykportfoy.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200827-300928




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843048


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 7,81 16.637.884 % 10,00  
KUTPO 13,20 6.735.216 % 10,00  
RODRG 2,20 632.823 % 10,00  
POLTK 121,00 204.777 % 10,00  
YONGA 15,73 238.152 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8499 8,8943 % 0,83  
Frank 7,3278 7,3719 % 1,08  
Riyal 1,9018 1,9114 % 1,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.696 -9,59  
Altın Gr. 390 390 1,92  
Cumhuriyet 2.496 2.548 7,60  
Tam 2.569 2.614 11,80  
Yarım 1.254 1.278 5,70  
Çeyrek 625 639 2,80  
Gümüş.Ons 14,97 15,00 0,02  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,04  
B. Petrol 30,35 30,35 -0,62  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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