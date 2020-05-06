***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Levent Mh.Cömert Sk.N:1A/28 34330 Beşiktaş İstanbulElektronik Posta AdresiE-postainfo@ykportfoy.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksLevent Mh.Cömert Sk.N:1A/28 34330 Beşiktaş İstanbul + 90 (212) 385 48 48 + 90 (212) 325 01 23Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMüge Peker Genel Müdür (Vekaleten), Yatırım Fonları ve ÖPY Genel Müdür Yardımcısı 01.10.2014 0212 385 4810 muge.peker@ykportfoy.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200350-301499Cenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup Müdürü 08.06.2010 0212 385 48 70 cenk.tureli@ykportfoy.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200827-300928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843048BIST