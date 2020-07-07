***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2020 11:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Müge Peker Genel Müdür Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı
Hayrettin Bülent İmre Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855691
BIST
12:32118.296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -189,20
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
12:326,8686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8686
En Düşük
6,8524
12:327,7416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0248
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
12:32391,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,81
|Açılış
|: 391,94
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|7.744.813
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|KUYAS
|2,93
|62.592.801
|% 8,92
|
|MRGYO
|2,78
|51.942.597
|% 8,17
|
|ZOREN
|2,65
|378.230.195
|% 8,16
|
|SKTAS
|3,07
|34.824.122
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|230.347.243
|% -9,78
|
|VANGD
|1,72
|862.297
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,28
|10.401.874
|% -5,93
|
|ULAS
|5,07
|3.371.099
|% -5,23
|
|EKGYO
|2,17
|2.123.668.153
|% 1,40
|
|ODAS
|2,89
|1.103.105.677
|% 1,76
|
|GARAN
|8,32
|895.799.331
|% -0,60
|
|TKFEN
|17,75
|698.472.003
|% -0,34
|
|TUPRS
|88,10
|588.219.189
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,17
|2.123.668.153
|% 1,40
|
|ODAS
|2,89
|1.103.105.677
|% 1,76
|
|IHLGM
|1,88
|509.356.870
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,77
|368.797.217
|% 1,72
|
|TSKB
|1,31
|248.903.443
|% -2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5377
|8,5805
|% -0,09
|
|Frank
|7,2360
|7,2795
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-9,32
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|-10,90
|
|Tam
|2.616
|2.627
|-11,20
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,40
|
|Çeyrek
|635
|643
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,49
|42,49
|-0,61
|