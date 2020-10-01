***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoCenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup Müdürü 01.03.2020 0212 385 48 70 cenk.tureli@ykportfoy.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200827-300928Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMüge Peker Genel Müdür Genel Müdür, Genel Müdür YardımcısıŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviGökay Gerbağa İç Denetim MüdürüTufan Aytuğ İç Kontrol YöneticisiOzan Gökler Yatırım ve Kantatif Analiz ve Araştırma Bölüm MüdürüEvrim Dairecioğlu Uzman AnalistCem Köroğlu Yatırım Danışmanlığı YöneticisiAltın Koç Türkoğlu Yatırım Danışmanlığı YöneticisiDevran Şimşek Yatırım Danışmanlığı YöneticisiCenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup MüdürüSerhan Yürüten Risk Yönetimi MüdürüŞenay Gökerküçük Portföy Yönetimi Uygunluk YöneticisiYazal Kurgut Silan Risk Yönetimi Yönetmen Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877826BIST