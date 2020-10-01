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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.10.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup Müdürü 01.03.2020 0212 385 48 70 cenk.tureli@ykportfoy.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200827-300928

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Müge Peker Genel Müdür Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Gökay Gerbağa İç Denetim Müdürü
Tufan Aytuğ İç Kontrol Yöneticisi
Ozan Gökler Yatırım ve Kantatif Analiz ve Araştırma Bölüm Müdürü
Evrim Dairecioğlu Uzman Analist
Cem Köroğlu Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi
Altın Koç Türkoğlu Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi
Devran Şimşek Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi
Cenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup Müdürü
Serhan Yürüten Risk Yönetimi Müdürü
Şenay Gökerküçük Portföy Yönetimi Uygunluk Yöneticisi
Yazal Kurgut Silan Risk Yönetimi Yönetmen Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877826


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KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
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Altın Gr. 474 474 7,47  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 0,63  
Gümüş Gr. 5,92 5,92 0,16  
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