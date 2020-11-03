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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.11.2020 09:22
GÜNCEL HABERLER


EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü Portföy Yöneticisi Aralık 2014 Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 207551-303361
Ferzan Peyk Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Eylül 2012 Yapı ve Kredi Bankası Yurtiçi Piyasalar Bölümü Direktörü - Ocak 2016 Yapı Kredi Portföy Yönetimi EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü - Ocak 2018 Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisans-Türev Araçlar Lisansı 204121-308780
Fazlı Taşkent Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist - Aralık 2012 Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz Portföy Yöneticisi - Ocak 2013 Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi -Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Şubat 2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 206238-303994
Selçuk Yılmaz Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204965-302833
Tülin Tora Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Alternatif Yatırım Ürünleri Bölümü Portföy Yöneticisi - Ekim 2014 YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü - Ocak 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Şubat 2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203079-302533
Güzide Coşar Cerit YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Özel Portföy Yönetimi Bölümü Portföy Yöneticisi Şubat 2014 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ekim 2014 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Kasım 2017 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203268-300944
Onur Bayol YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü Portföy Yöneticisi Temmuz 2015 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 208763-304957
Serdar Orman YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü - Ekim 2014 YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204275-301463
Kerem Baykal YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Haziran 2016 Yapı ve Kredi Bankası Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Mart 2017 Yapı Kredi Portföy YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205581-302714
Başar Eraksoy Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü Portföy Yöneticisi Nisan 2012 -Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist - Mayıs 2015 Alternatif Yatırım ÜrünleriPortföy Yönetmeni - Ağustos 2015 Alternatif Yatırım ÜrünleriPortföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205744-302423




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885552


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BRKO 1,65 1.496.720 % 10,00  
MEGAP 12,32 498.948 % 10,00  
MEGAP 12,32 498.948 % 10,00  
PKENT 650,10 62.410 % 10,00  
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Riyal 2,2465 2,2578 % 0,12  
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10:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.889 -6,64  
Altın Gr. 513 513 -1,27  
Cumhuriyet 3.398 3.450 60,00  
Tam 3.383 3.467 51,34  
Yarım 1.635 1.677 24,84  
Çeyrek 820 839 12,42  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 -0,12  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 -0,04  
B. Petrol 38,75 38,75 -0,22  
Seans Raporu 10:33
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