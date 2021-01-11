***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviGökay Gerbağa İç Denetim MüdürüTufan Aytuğ İç Kontrol YöneticisiOzan Gökler Yatırım ve Kantatif Analiz ve Araştırma Bölüm MüdürüEvrim Dairecioğlu Uzman AnalistCem Köroğlu Yatırım Danışmanlığı YöneticisiAltın Koç Türkoğlu Yatırım Danışmanlığı YöneticisiDevran Şimşek Yatırım Danışmanlığı YöneticisiCenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup MüdürüOnursal Yazar Risk yönetimi & Mevzuat & Uygunluk Grup MüdürüSerhan Yürüten Risk Yönetimi MüdürüŞenay Gökerküçük Portföy Yönetimi Uygunluk YöneticisiYazal Kurgut Silan Risk Yönetimi Yönetmen YardımcısıPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıMürvet Gaye Vural Deran YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Portföy Yöneticisi- Ekim 2014 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ağustos 2017 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 202632-302536Güzide Coşar Cerit YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Özel Portföy Yönetimi Bölümü Portföy Yöneticisi Şubat 2014 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ekim 2014 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Kasım 2017 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203268-300944Mehmet Hamdi Özel EF Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi 2012-2014 Portföy Danışmanlığı Müdürü, 2014-2017 EF Hisse Senedi Fonları Müdürü, 2018 EF Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 202087-301427Selçuk Yılmaz EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü-Ocak 2021 2020 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204965-302833Fırat Şensoy EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Aralık 2014 Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü-Aralık 2020 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 207551-303361Fazlı Taşkent EF Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Şubat 2018 Alternatif Yatırım Fonları Bölüm Müdürü-Ocak 2021 EF Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 206238-303994Ferzan Peyk Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Eylül 2012 Yapı ve Kredi Bankası Yurtiçi Piyasalar Bölümü Direktörü - Ocak 2016 Yapı Kredi Portföy Yönetimi EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü - Ocak 2018 Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisans-Türev Araçlar Lisansı 204121-308780Kadir Emir Talu Alternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Aralık 2014 Garanti Yatırım / Yatırım Danışmanlığı / Uzman Yardımcısı - Şubat 2018 Emeklilik Fonları / EF Sabit- Kasım 2020 Getirili Menkul Kıymetler / Portföy Yönetmeni _Yardımcı İhtisas Personeli - Kasım 2020 Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Portföy Yöneticisi - Ocak 2021 Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 213715-309606Başar Eraksoy Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü Portföy Yöneticisi Nisan 2012 -Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist - Mayıs 2015 Alternatif Yatırım ÜrünleriPortföy Yönetmeni - Ağustos 2015 Alternatif Yatırım ÜrünleriPortföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205744-302423Tülin Tora YF ÖPY & Serbest Fonlar Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Şubat 2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü-Ocak 2021 YF ÖPY & Serbest Fonlar Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203079-302533Onur Bayol Özel Portföy Yönetimi Müdürü Portföy Yöneticisi Temmuz 2015 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü-2020 Özel Portföy Yönetimi Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 208763-304957Kerem Baykal YF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Haziran 2016 Yapı ve Kredi Bankası Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Mart 2017 Yapı Kredi Portföy YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü-Ocak 2021YF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205581-302714Serdar Orman YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü - Ekim 2014 YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204275-301463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899465BIST