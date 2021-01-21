***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.01.2021 15:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 20.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903681
BIST
16:501.566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,74
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.562
16:507,3690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0501
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:508,9710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0146
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:50441,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -3,93
|Açılış
|: 441,65
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,48
BIST En Aktif Hisseler16:50
|VAKFN
|6,60
|193.514.341
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|8.775.109
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.449.196
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|OYAYO
|10,70
|134.844.817
|% -7,44
|
|EKGYO
|2,57
|2.281.936.463
|% 4,47
|
|GARAN
|10,17
|2.097.240.798
|% 1,19
|
|KARSN
|4,55
|1.074.584.665
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,97
|1.028.113.350
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,23
|887.750.324
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,57
|2.281.936.463
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,61
|612.930.773
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,23
|887.750.324
|% 1,25
|
|TSKB
|1,97
|509.445.628
|% -0,51
|
|KARSN
|4,55
|1.074.584.665
|% 9,90
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3655
|7,3690
|% -0,68
|
|Euro
|8,9665
|8,9710
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,0724
|10,1230
|% -0,21
|
|Frank
|8,2802
|8,3301
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9570
|1,9668
|% -0,67
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-8,49
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|-3,00
|
|Tam
|2.918
|2.992
|-15,07
|
|Yarım
|1.411
|1.447
|-7,28
|
|Çeyrek
|708
|724
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,81
|55,81
|-0,27
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05ALCAR
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 454.80 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 332 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 26, 888.00 milyon TL de
-
17:01FLAP
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 6.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 895, 435 adet işlem
-
17:00MGROS
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 49.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 959, 008 adet işlem
-
16:59SILVR
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 000, 320 adet işlem