***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.01.2021 16:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Bahar Seda İkizler Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.03.2014 Yönetim Kurulu Başkanı Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Direktörü Evet 0 Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi -İç Kontrol'den Sorumlu YK Üyesi
Ahmet Çiloğlu Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 04.01.2016 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Planlama ve Kontrol Grup Direktörü Evet 0 Bağımsız Üye Değil
MÜGE PEKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.09.2019 İcrada Görevli Genel Müdür, Yatırım Fonları ve ÖPY Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903707
BIST
16:551.563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,89
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.562
16:557,3718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0473
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:558,9712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0144
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:55440,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -5,58
|Açılış
|: 440,17
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,17
BIST En Aktif Hisseler16:55
|DITAS
|40,92
|4.449.196
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|ATEKS
|47,78
|18.151.911
|% 9,99
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|OYAYO
|10,71
|135.515.082
|% -7,35
|
|EKGYO
|2,56
|2.377.184.626
|% 4,07
|
|GARAN
|10,17
|2.110.638.758
|% 1,19
|
|KARSN
|4,55
|1.074.626.644
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,98
|1.030.785.217
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,23
|888.649.728
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,56
|2.377.184.626
|% 4,07
|
|SKBNK
|1,61
|613.149.432
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,23
|888.649.728
|% 1,25
|
|TSKB
|1,96
|509.970.933
|% -1,01
|
|KARSN
|4,55
|1.074.626.644
|% 9,90
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3680
|7,3718
|% -0,64
|
|Euro
|8,9647
|8,9712
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,0632
|10,1136
|% -0,31
|
|Frank
|8,2704
|8,3202
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9554
|1,9652
|% -0,75
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|441
|442
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|-3,00
|
|Tam
|2.919
|2.993
|-14,06
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-6,80
|
|Çeyrek
|708
|724
|-3,40
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,05
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 75 kaybederek (% -0.46 ) 1, 683
-
17:07XU100
Endeks 1, 566 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
-
17:07IZFAS
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 226 adet işlem
-
17:05ALCAR
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 454.80 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 332 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 26, 888.00 milyon TL de