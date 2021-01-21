***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBahar Seda İkizler Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.03.2014 Yönetim Kurulu Başkanı Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Direktörü Evet 0 Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi -İç Kontrol'den Sorumlu YK ÜyesiAhmet Çiloğlu Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 04.01.2016 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Planlama ve Kontrol Grup Direktörü Evet 0 Bağımsız Üye DeğilMÜGE PEKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.09.2019 İcrada Görevli Genel Müdür, Yatırım Fonları ve ÖPY Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903707BIST