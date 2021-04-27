***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviGökay Gerbağa İç Denetim MüdürüTufan Aytuğ İç Kontrol YöneticisiOzan Gökler Yatırım ve Kantatif Analiz ve Araştırma Bölüm MüdürüEvrim Dairecioğlu Uzman AnalistCem Köroğlu Yatırım Danışmanlığı YöneticisiAltın Koç Türkoğlu Yatırım Danışmanlığı Bölüm MüdürüCenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup MüdürüOnursal Yazar Risk yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grup MüdürüSerhan Yürüten Risk Yönetimi MüdürüŞenay Gökerküçük Portföy Yönetimi Uygunluk YöneticisiYazal Kurgut Silan Risk Yönetimi Yönetmen Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931356BIST