***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2021 17:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Gökay Gerbağa İç Denetim Müdürü
Tufan Aytuğ İç Kontrol Yöneticisi
Ozan Gökler Yatırım ve Kantatif Analiz ve Araştırma Bölüm Müdürü
Evrim Dairecioğlu Uzman Analist
Cem Köroğlu Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi
Altın Koç Türkoğlu Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü
Cenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup Müdürü
Onursal Yazar Risk yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grup Müdürü
Serhan Yürüten Risk Yönetimi Müdürü
Şenay Gökerküçük Portföy Yönetimi Uygunluk Yöneticisi
Yazal Kurgut Silan Risk Yönetimi Yönetmen Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931356
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
18:059,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0301
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
18:05468,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,61
|Açılış
|: 468,46
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.780.268
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2248
|8,2351
|% 0,37
|
|Euro
|9,9516
|9,9668
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,4065
|11,4637
|% 0,18
|
|Frank
|8,9728
|9,0269
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1851
|2,1961
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,86
|-0,07
|