***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2021 15:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Gökay Gerbağa İç Denetim Müdürü
Sezer Bayhoca İç Kontrol Yöneticisi
Ozan Gökler Yatırım ve Kantatif Analiz ve Araştırma Bölüm Müdürü
Evrim Dairecioğlu Uzman Analist
Cem Köroğlu Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi
Altın Koç Türkoğlu Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü
Cenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup Müdürü
Onursal Yazar Risk yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grup Müdürü
Serhan Yürüten Risk Yönetimi Müdürü
Şenay Gökerküçük Portföy Yönetimi Uygunluk Yöneticisi
Yazal Kurgut Silan Risk Yönetimi Yönetmen Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945446
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,7002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0106
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05498,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,19
|Açılış
|: 498,33
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|SERVE
|16,72
|576.731
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.995.076
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.930
|% 9,97
|
|METUR
|5,40
|59.431.327
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.854.457
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.838.192
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|745.724
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|54.205.635
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,38
|925.097.873
|% 8,51
|
|KCHOL
|19,45
|881.375.876
|% 4,96
|
|SASA
|28,62
|751.297.726
|% 3,40
|
|KOZAL
|112,80
|695.555.503
|% -4,81
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|217.700.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|251.016.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|550.904.261
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6944
|8,7002
|% 0,57
|
|Euro
|10,2962
|10,3018
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9577
|12,0176
|% 0,76
|
|Frank
|9,3823
|9,4388
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|5,37
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,33
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,13
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de