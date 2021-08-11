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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.08.2021 14:21



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Gökay Gerbağa İç Denetim Müdürü
Sezer Bayhoca İç Kontrol Yöneticisi
Damla Kaya Kıdemli Denetçi
Ozan Gökler Yatırım ve Kantatif Analiz ve Araştırma Bölüm Müdürü
Evrim Dairecioğlu Uzman Analist
Cem Köroğlu Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi
Altın Koç Türkoğlu Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü
Cenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup Müdürü
Onursal Yazar Risk yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grup Müdürü
Serhan Yürüten Risk Yönetimi Müdürü
Şenay Gökerküçük Portföy Yönetimi Uygunluk Yöneticisi
Yazal Kurgut Silan Risk Yönetimi Yönetmen Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957261


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DOBUR 19,61 3.794.531 % 9,98  
VAKFN 8,96 148.703.733 % 9,94  
MARKA 5,56 3.926.305 % 9,88  
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Riyal 2,2800 2,2914 % -0,56  
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Altın Ons 1.749 1.749 -2,86  
Altın Gr. 482 482 -3,95  
Cumhuriyet 3.203 3.251 -20,00  
Tam 3.186 3.266 -21,82  
Yarım 1.540 1.580 -10,19  
Çeyrek 773 790 -5,09  
Gümüş.Ons 23,32 23,34 -0,21  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,10  
B. Petrol 71,33 71,33 -0,11  
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