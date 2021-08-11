***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.08.2021 14:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Gökay Gerbağa İç Denetim Müdürü
Sezer Bayhoca İç Kontrol Yöneticisi
Damla Kaya Kıdemli Denetçi
Ozan Gökler Yatırım ve Kantatif Analiz ve Araştırma Bölüm Müdürü
Evrim Dairecioğlu Uzman Analist
Cem Köroğlu Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi
Altın Koç Türkoğlu Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü
Cenk Türeli Mali İşler ve Operasyon Grup Müdürü
Onursal Yazar Risk yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grup Müdürü
Serhan Yürüten Risk Yönetimi Müdürü
Şenay Gökerküçük Portföy Yönetimi Uygunluk Yöneticisi
Yazal Kurgut Silan Risk Yönetimi Yönetmen Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957261
BIST
16:131.446
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 34,87
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.446
En Düşük
1.420
16:138,5944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
16:1310,0986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0397
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
16:13482,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,32
|Açılış
|: 482,43
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler16:13
|VKFYO
|6,82
|27.680.892
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|91.710.548
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.794.531
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|148.703.733
|% 9,94
|
|MARKA
|5,56
|3.926.305
|% 9,88
|
|IDGYO
|3,27
|30.598.436
|% -9,92
|
|FADE
|8,74
|135.675.019
|% -9,15
|
|KUYAS
|2,55
|33.599.046
|% -7,61
|
|SELGD
|6,27
|35.021.298
|% -7,52
|
|GENIL
|14,30
|553.437.664
|% -6,23
|
|KRDMD
|8,11
|950.056.984
|% 2,92
|
|TUPRS
|98,55
|848.000.393
|% 2,12
|
|YKBNK
|2,50
|582.839.006
|% 3,31
|
|GENIL
|14,30
|553.437.664
|% -6,23
|
|THYAO
|12,42
|506.442.315
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,50
|582.839.006
|% 3,31
|
|PETKM
|5,95
|426.478.373
|% 3,12
|
|DAGI
|4,94
|317.651.053
|% 4,88
|
|ODAS
|1,35
|86.102.544
|% -0,74
|
|SKBNK
|1,06
|59.863.044
|% 0,95
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5910
|8,5944
|% -0,35
|
|Euro
|10,0923
|10,0986
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,8355
|11,8948
|% -0,73
|
|Frank
|9,2578
|9,3135
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2800
|2,2914
|% -0,56
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-2,86
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-20,00
|
|Tam
|3.186
|3.266
|-21,82
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-10,19
|
|Çeyrek
|773
|790
|-5,09
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,34
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,33
|71,33
|-0,11
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:25PENTA
Yüzde 5.62 oranında artışla 59.15 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 607 adet işlem
-
16:23CRDFA
Yüzde 9.01 oranında artışla 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 875, 727 adet işlem
-
16:22ISGSY
Yüzde 5.38 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 860, 675 adet işlem
-
16:21XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 11 üstünde . İşlem hacmi 11, 073.00 milyon TL de
-
16:21MAKTK
Yüzde 5.94 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 103, 931 adet işlem