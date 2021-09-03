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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.09.2021 17:00



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Mürvet Gaye Vural Deran YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Portföy Yöneticisi- Ekim 2014 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ağustos 2017 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 202632-302536
Güzide Coşar Cerit YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2012 Özel Portföy Yönetimi Bölümü Portföy Yöneticisi Şubat 2014 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ekim 2014 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Kasım 2017 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203268-300944
Selçuk Yılmaz EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü-Ocak 2021 2020 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204965-302833
Fırat Şensoy EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Aralık 2014 Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü-Aralık 2020 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 207551-303361
Talha Öznarin EF Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2016-2021 Ziraat Portföy Yardımcı İhtisas Personeli SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 212847-308958
Fazlı Taşkent EF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Şubat 2018 Alternatif Yatırım Fonları Bölüm Müdürü-Ocak 2021 EF Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü- Mayıs 2021 EF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 206238-303994
Ferzan Peyk Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Eylül 2012 Yapı ve Kredi Bankası Yurtiçi Piyasalar Bölümü Direktörü - Ocak 2016 Yapı Kredi Portföy Yönetimi EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü - Ocak 2018 Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisans-Türev Araçlar Lisansı 204121-308780
Kadir Emir Talu Alternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Aralık 2014 Garanti Yatırım / Yatırım Danışmanlığı / Uzman Yardımcısı - Şubat 2018 Emeklilik Fonları / EF Sabit- Kasım 2020 Getirili Menkul Kıymetler / Portföy Yönetmeni _Yardımcı İhtisas Personeli - Kasım 2020 Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler / Portföy Yöneticisi - Ocak 2021 Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 213715-309606
Başar Eraksoy Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü Portföy Yöneticisi Nisan 2012 -Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist - Mayıs 2015 Alternatif Yatırım ÜrünleriPortföy Yönetmeni - Ağustos 2015 Alternatif Yatırım ÜrünleriPortföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205744-302423
Tülin Tora YF ÖPY & Serbest Fonlar Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Ocak 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Şubat 2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü-Ocak 2021 YF ÖPY & Serbest Fonlar Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 203079-302533
Canberk Öztayşi YF Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2021 - ?. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yöneticisi 2020 ? 2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yönetmeni 2016 - 2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma / Analist SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 214181-309947
Onur Bayol Özel Portföy Yönetimi Müdürü Portföy Yöneticisi Temmuz 2015 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü-2020 Özel Portföy Yönetimi Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 208763-304957
Kerem Baykal YF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü Portföy Yöneticisi Haziran 2016 Yapı ve Kredi Bankası Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Mart 2017 Yapı Kredi Portföy YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü-Ocak 2021YF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205581-302714




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961748


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