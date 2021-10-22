***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOnursal Yazar Risk Yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grup Müdürü 22.10.2021 0212 385 48 33 onursal.yazar@ykportfoy.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 201363-300462Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviGökay Gerbağa İç Denetim MüdürüSezer Bayhoca İç Kontrol YöneticisiDamla Kaya Kıdemli DenetçiOzan Gökler Yatırım ve Kantatif Analiz ve Araştırma Bölüm MüdürüEvrim Dairecioğlu Uzman AnalistCem Köroğlu Yatırım Danışmanlığı YöneticisiAltın Koç Türkoğlu Yatırım Danışmanlığı Bölüm MüdürüOnursal Yazar Risk yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grup MüdürüSerhan Yürüten Risk Yönetimi MüdürüŞenay Gökerküçük Portföy Yönetimi Uygunluk YöneticisiYazal Kurgut Silan Risk Yönetimi Yönetmen Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971882BIST