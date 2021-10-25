***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.10.2021 11:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Onursal Yazar Risk Yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grup Müdürü 22.10.2021 0212 385 48 48 onursal.yazar@ykportfoy.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 201363-300462
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972138
BIST
11:171.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,08
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.489
En Düşük
1.471
11:179,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1356
|Açılış
|: 9,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
11:1711,3582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1658
|Açılış
|: 11,3255
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
11:17564,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 11,10
|Açılış
|: 564,66
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler11:17
|MERIT
|26,18
|23.264.383
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.068.093
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|62.814.488
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|80.481.643
|% 9,91
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|KERVN
|0,76
|123.511
|% -5,00
|
|RALYH
|5,55
|363.677
|% -3,98
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|AGESA
|20,70
|1.544.805
|% -3,45
|
|GARAN
|9,05
|802.127.462
|% -0,77
|
|GUBRF
|63,60
|371.398.818
|% 8,16
|
|YKBNK
|2,61
|354.567.380
|% 1,16
|
|TUPRS
|140,70
|291.050.530
|% 1,08
|
|KRDMD
|7,53
|285.162.171
|% 0,13
|
|YKBNK
|2,61
|354.567.380
|% 1,16
|
|GARAN
|9,05
|802.127.462
|% -0,77
|
|EKGYO
|1,97
|148.438.812
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,47
|211.123.632
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,53
|285.162.171
|% 0,13
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7330
|9,7382
|% 1,41
|
|Euro
|11,3335
|11,3582
|% 1,48
|
|Sterlin
|13,4172
|13,4845
|% 1,90
|
|Frank
|10,6043
|10,6682
|% 1,55
|
|Riyal
|2,5940
|2,6070
|% 1,62
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|8,09
|
|Altın Gr.
|564
|565
|10,95
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,17
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|0,59
|