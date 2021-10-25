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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.10.2021 11:18



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Onursal Yazar Risk Yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grup Müdürü 22.10.2021 0212 385 48 48 onursal.yazar@ykportfoy.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 201363-300462




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972138


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BIST En Aktif Hisseler11:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 26,18 23.264.383 % 10,00  
DOBUR 45,24 3.068.093 % 9,97  
DOKTA 29,38 1.005.912 % 9,96  
TSPOR 4,43 62.814.488 % 9,93  
ERBOS 103,70 80.481.643 % 9,91  
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11:17 Alış Satış %  
Dolar 9,7330 9,7382 % 1,41  
Euro 11,3335 11,3582 % 1,48  
Sterlin 13,4172 13,4845 % 1,90  
Frank 10,6043 10,6682 % 1,55  
Riyal 2,5940 2,6070 % 1,62  
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11:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 8,09  
Altın Gr. 564 565 10,95  
Cumhuriyet 3.632 3.687 -49,00  
Tam 3.613 3.704 63,86  
Yarım 1.746 1.792 30,89  
Çeyrek 876 896 15,45  
Gümüş.Ons 24,49 24,52 0,20  
Gümüş Gr. 7,67 7,68 0,17  
B. Petrol 85,23 85,23 0,59  
Seans Raporu 11:17
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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