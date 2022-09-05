***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.09.2022 15:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BARIŞ SAVUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 22.08.2022 İcrada Görevli Değil - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Direktörü Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi -İç Kontrol'den Sorumlu YK Üyesi
AHMET ÇİLOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 04.01.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Planlama ve Kontrol Grup Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
NURSEZİL KÜÇÜK KOÇAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.12.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grup Direktörü 0 Bağımsız Üye Değil
MÜGE PEKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.09.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Yatırım Fonları ve ÖPY Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060150
BIST
15:303.332
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 109,03
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.336
En Düşük
3.248
15:3018,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
15:3018,1029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0160
|Açılış
|: 18,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
15:301.003,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.003,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler15:28
|KRDMD
|12,88
|2.727.733.960
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.251.422
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|39.087.495
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.296.266
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|50.138.613
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,20
|71.338.621
|% -8,57
|
|DOGUB
|10,57
|16.184.708
|% -6,21
|
|MOBTL
|2,29
|184.785.556
|% -6,15
|
|EGGUB
|73,05
|94.416.534
|% -4,82
|
|EREGL
|30,66
|6.376.991.475
|% 8,80
|
|YKBNK
|8,12
|6.247.779.173
|% 3,97
|
|THYAO
|73,20
|5.477.053.057
|% 1,95
|
|AKBNK
|14,04
|4.838.092.673
|% 7,75
|
|GARAN
|25,14
|4.116.467.058
|% 3,12
|
|EKGYO
|4,38
|3.639.396.238
|% 8,15
|
|YKBNK
|8,12
|6.247.779.173
|% 3,97
|
|AKBNK
|14,04
|4.838.092.673
|% 7,75
|
|ISCTR
|9,48
|2.943.002.690
|% 7,24
|
|KRDMD
|12,88
|2.727.733.960
|% 9,99
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2186
|18,2324
|% 0,18
|
|Euro
|18,0890
|18,0977
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,8726
|20,9773
|% -0,08
|
|Frank
|18,4834
|18,5947
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8340
|4,8583
|% 0,15
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,00
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|1,00
|
|Tam
|6.762
|6.811
|46,00
|
|Yarım
|3.295
|3.330
|23,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,21
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,07
|
|B. Petrol
|96,41
|96,41
|3,39
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43ICBCT
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 330, 490 adet işlem
-
15:42BRKSN
Yüzde 8.37 oranında artışla 11.14 lira fiyatla işlem gören hissede 563, 656 adet işlem
-
15:41KRDMA
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 740, 032 adet işlem
-
15:40EREGL
Yüzde 8.80 oranında artışla 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 054, 944 adet işlem
-
15:39XU100
Endeks 3, 322 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 07 üstünde . İşlem hacmi 70, 295.00 milyon TL de