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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.09.2022 15:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BARIŞ SAVUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 22.08.2022 İcrada Görevli Değil - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Direktörü Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi -İç Kontrol'den Sorumlu YK Üyesi
AHMET ÇİLOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 04.01.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Planlama ve Kontrol Grup Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
NURSEZİL KÜÇÜK KOÇAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.12.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grup Direktörü 0 Bağımsız Üye Değil
MÜGE PEKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.09.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Yatırım Fonları ve ÖPY Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060150


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Cumhuriyet 6.731 6.832 1,00  
Tam 6.762 6.811 46,00  
Yarım 3.295 3.330 23,00  
Çeyrek 1.652 1.664 11,00  
Gümüş.Ons 18,19 18,21 0,15  
Gümüş Gr. 10,65 10,67 0,07  
B. Petrol 96,41 96,41 3,39  
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