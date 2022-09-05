***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBARIŞ SAVUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 22.08.2022 İcrada Görevli Değil - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Direktörü Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi -İç Kontrol'den Sorumlu YK ÜyesiAHMET ÇİLOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 04.01.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Planlama ve Kontrol Grup Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil HayırNURSEZİL KÜÇÜK KOÇAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.12.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grup Direktörü 0 Bağımsız Üye DeğilMÜGE PEKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.09.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Yatırım Fonları ve ÖPY Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060150BIST