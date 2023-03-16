***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.03.2023 11:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MÜGE PEKER Genel Müdür Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET GÜÇLÜ ÇOLAK SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Genel Müdür Yardımcısı Emeklilik Fonları Genel Müdür Yardımcısı - Emeklilik Fonları Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü - Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü
OKAN UZUNOĞLU Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Genel Müdür Yardımcısı Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı - Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü - Emeklilik Fonları Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü
ÜMİT ERSAMUT Satış, Pazarlama ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar Grup Müdürü - YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125446
BIST
13:095.209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 87,81
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:0919,0012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:0920,1772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0913
|Açılış
|: 20,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:091.173,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.173,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:07
|DGGYO
|28,98
|12.485.746
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.156.474
|% 9,93
|
|BURCE
|51,00
|7.029.532
|% 6,74
|
|ARCLK
|131,40
|474.953.187
|% 6,05
|
|ECILC
|31,34
|108.770.604
|% 5,81
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,82
|21.677.682
|% -5,63
|
|PENTA
|24,22
|365.137.372
|% -5,24
|
|RODRG
|67,00
|21.947.749
|% -4,29
|
|TLMAN
|57,75
|12.757.092
|% -3,10
|
|ASTOR
|57,90
|2.823.708.122
|% 7,92
|
|ISCTR
|14,85
|2.576.920.042
|% 1,57
|
|EREGL
|39,76
|1.846.592.985
|% 3,06
|
|THYAO
|133,00
|1.459.163.571
|% 1,60
|
|SASA
|114,40
|1.164.740.724
|% 0,09
|
|ISCTR
|14,85
|2.576.920.042
|% 1,57
|
|YKBNK
|11,33
|1.146.016.976
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,29
|507.895.564
|% 1,11
|
|AKBNK
|18,90
|1.142.077.010
|% 1,61
|
|ASTOR
|57,90
|2.823.708.122
|% 7,92
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9893
|19,0071
|% 0,08
|
|Euro
|20,1682
|20,1839
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,8677
|22,9823
|% 0,18
|
|Frank
|20,4045
|20,5275
|% 0,70
|
|Riyal
|5,0430
|5,0683
|% 0,03
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.173
|1.173
|1,83
|
|Cumhuriyet
|7.858
|7.976
|-29,00
|
|Tam
|7.908
|7.959
|-6,00
|
|Yarım
|3.863
|3.894
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,07
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,76
|