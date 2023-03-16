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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.03.2023 11:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MÜGE PEKER Genel Müdür Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET GÜÇLÜ ÇOLAK SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Genel Müdür Yardımcısı Emeklilik Fonları Genel Müdür Yardımcısı - Emeklilik Fonları Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü - Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü
OKAN UZUNOĞLU Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Genel Müdür Yardımcısı Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı - Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü - Emeklilik Fonları Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü
ÜMİT ERSAMUT Satış, Pazarlama ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar Grup Müdürü - YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125446


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BIST En Aktif Hisseler13:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DGGYO 28,98 12.485.746 % 9,94  
EMKEL 13,62 114.156.474 % 9,93  
BURCE 51,00 7.029.532 % 6,74  
ARCLK 131,40 474.953.187 % 6,05  
ECILC 31,34 108.770.604 % 5,81  
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13:07 Alış Satış %  
Dolar 18,9893 19,0071 % 0,08  
Euro 20,1682 20,1839 % 0,49  
Sterlin 22,8677 22,9823 % 0,18  
Frank 20,4045 20,5275 % 0,70  
Riyal 5,0430 5,0683 % 0,03  
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13:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.922 3,38  
Altın Gr. 1.173 1.173 1,83  
Cumhuriyet 7.858 7.976 -29,00  
Tam 7.908 7.959 -6,00  
Yarım 3.863 3.894 -4,00  
Çeyrek 1.932 1.947 -2,00  
Gümüş.Ons 21,91 21,94 0,15  
Gümüş Gr. 13,35 13,37 0,07  
B. Petrol 74,45 74,45 0,76  
Seans Raporu 13:07
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