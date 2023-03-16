***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMÜGE PEKER Genel Müdür Genel Müdür, Genel Müdür YardımcısıMEHMET GÜÇLÜ ÇOLAK SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Genel Müdür Yardımcısı Emeklilik Fonları Genel Müdür Yardımcısı - Emeklilik Fonları Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü - Özel Portföy Yönetimi Grup MüdürüOKAN UZUNOĞLU Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Genel Müdür Yardımcısı Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı - Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü - Emeklilik Fonları Hisse Senedi Fonları Grup MüdürüÜMİT ERSAMUT Satış, Pazarlama ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar Grup Müdürü - YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125446BIST