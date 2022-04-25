***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.04.2022 18:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/01/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/04/2022
Karar Sayısı
57
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 25 Nisan 2022
KARAR SAYISI : 57
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda
- Tarafım Mert Yürüyen
Yönetim Kurulu Başkanı
Grup Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023557
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
0
En Düşük
0
18:0514,7840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0163
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7861
En Düşük
14,7663
18:0515,8293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0044
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,8147
18:05904,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,58
|Açılış
|: 904,51
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,63
|32.969.337
|% 7,97
|
|TKFEN
|23,00
|396.425.751
|% 3,11
|
|ULUFA
|2,94
|47.406.845
|% 0,94
|
|TEZOL
|16,35
|23.708.440
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,06
|11.740.478
|% 0,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|30.570.111
|% 0,00
|
|AGHOL
|40,04
|39.231.055
|% 0,00
|
|AKYHO
|1,67
|5.989.306
|% 0,00
|
|ARMDA
|100,90
|996.976
|% 0,00
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,00
|
|TUPRS
|259,40
|1.407.728.004
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,00
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,67
|653.225.535
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7789
|14,7840
|% 0,11
|
|Euro
|15,8202
|15,8293
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,7657
|18,8598
|% -0,05
|
|Frank
|15,3471
|15,4395
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9275
|3,9472
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|5,34
|
|Altın Gr.
|904
|904
|2,57
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem