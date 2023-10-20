***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
20.10.2023 16:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/10/2023
Karar Sayısı
170
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.09.2023 tarihli sorumluluk beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208093
BIST
'
18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0256
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.794,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 19,80
|Açılış
|: 1.794,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.795,17
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|1.156,50
|16.143.339
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.786,40
|147.168.891
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.720,00
|6.000.409
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.174.129
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|20.075.608
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.657.862
|% -10,00
|
|POLTK
|9.268,00
|21.071.864
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|98.534.621
|% -9,98
|
|TUCLK
|92,20
|70.232.538
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|16.791.188
|% -9,96
|
|THYAO
|207,30
|7.128.022.343
|% -2,95
|
|TUPRS
|130,10
|4.849.655.329
|% -2,47
|
|ASELS
|40,02
|4.117.590.285
|% -2,63
|
|PETKM
|20,32
|3.664.253.641
|% -2,50
|
|YKBNK
|17,85
|2.928.424.996
|% -4,08
|
|ZOREN
|5,73
|2.800.925.729
|% -0,17
|
|EKGYO
|6,90
|1.737.237.343
|% -4,03
|
|ODAS
|11,79
|2.524.434.409
|% 3,42
|
|PETKM
|20,32
|3.664.253.641
|% -2,50
|
|YKBNK
|17,85
|2.928.424.996
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0004
|28,0059
|% 0,09
|
|Euro
|29,6820
|29,6936
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,9255
|34,0957
|% 0,21
|
|Frank
|31,3001
|31,4886
|% 0,21
|
|Riyal
|7,4439
|7,4813
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|20,60
|
|Altın Gr.
|1.794
|1.794
|18,83
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|12.074
|12.183
|111,00
|
|Yarım
|6.056
|6.117
|56,00
|
|Çeyrek
|3.019
|3.058
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|21,28
|21,30
|0,56
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
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17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
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17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
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17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem