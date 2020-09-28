***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
28.09.2020 13:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876921
BIST
14:171.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,25
|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
|: 1.124
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1.131
En Düşük
1.116
14:177,7964
En Yüksek
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|: 1,80%
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|Açılış
|: 7,8120
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|Önceki Kapanış
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7,8569
En Düşük
7,6453
14:179,0935
En Yüksek
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|Açılış
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14:17466,25
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|Açılış
|: 466,25
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|Önceki Kapanış
|: 458,49
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470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:17
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.277.817
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|GSRAY
|4,44
|82.022.940
|% -8,64
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|SEKUR
|12,35
|6.771.319
|% -6,37
|
|SISE
|7,50
|1.880.621.405
|% 6,08
|
|GARAN
|7,04
|1.204.767.262
|% -1,81
|
|ASELS
|17,41
|670.409.424
|% 1,10
|
|CEMTS
|15,42
|358.402.180
|% 3,07
|
|THYAO
|10,49
|348.839.651
|% 0,29
|
|SISE
|7,50
|1.880.621.405
|% 6,08
|
|GARAN
|7,04
|1.204.767.262
|% -1,81
|
|ODAS
|2,68
|255.241.410
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,09
|199.229.459
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|79.456.570
|% 0,00
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7930
|7,7964
|% 1,80
|
|Euro
|9,0863
|9,0935
|% 2,09
|
|Sterlin
|10,0355
|10,0858
|% 3,12
|
|Frank
|8,3848
|8,4353
|% 2,09
|
|Riyal
|2,0723
|2,0827
|% 1,80
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,56
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|33,94
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|16,42
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,77
|0,12
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,04
|