***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
28.09.2020 13:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876922
BIST
14:191.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
|: 1.124
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1.131
En Düşük
1.116
14:197,7982
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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7,8569
En Düşük
7,6453
14:199,0973
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 458,49
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470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.277.817
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|11.445.252
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|SEKUR
|12,35
|6.771.319
|% -6,37
|
|MARKA
|3,04
|3.015.363
|% -4,40
|
|PEKGY
|2,63
|80.080.252
|% -4,36
|
|GLRYH
|14,85
|20.875.382
|% -3,19
|
|ODAS
|2,68
|255.241.410
|% -0,37
|
|ITTFH
|5,58
|213.843.778
|% -2,62
|
|PGSUS
|46,80
|172.274.489
|% 1,96
|
|AVOD
|5,66
|167.552.356
|% 9,90
|
|GOZDE
|5,88
|160.554.388
|% 2,26
|
|ODAS
|2,68
|255.241.410
|% -0,37
|
|CEMAS
|1,66
|114.511.176
|% 2,47
|
|EKGYO
|1,74
|102.518.188
|% -1,14
|
|IHLGM
|1,46
|55.027.269
|% 0,00
|
|ITTFH
|5,58
|213.843.778
|% -2,62
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7943
|7,7982
|% 1,83
|
|Euro
|9,0877
|9,0973
|% 2,13
|
|Sterlin
|10,0365
|10,0868
|% 3,13
|
|Frank
|8,3850
|8,4355
|% 2,09
|
|Riyal
|2,0723
|2,0827
|% 1,80
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,82
|
|Altın Gr.
|465
|466
|7,16
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|32,00
|
|Tam
|3.076
|3.153
|32,07
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|15,51
|
|Çeyrek
|746
|763
|7,76
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,73
|5,74
|0,10
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|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,14
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