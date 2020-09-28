***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
28.09.2020 13:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876940
BIST
14:491.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:497,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1387
|Açılış
|: 7,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:499,1037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,1965
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:49467,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 8,50
|Açılış
|: 467,00
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:49
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|DESPC
|11,56
|25.251.948
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|4.299.446
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|13.440.713
|% -9,99
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,49
|89.124.854
|% -7,61
|
|SISE
|7,45
|2.128.882.487
|% 5,37
|
|GARAN
|7,05
|1.248.171.853
|% -1,67
|
|ASELS
|17,47
|708.130.102
|% 1,45
|
|CEMTS
|15,19
|395.745.635
|% 1,54
|
|THYAO
|10,45
|378.032.682
|% -0,10
|
|SISE
|7,45
|2.128.882.487
|% 5,37
|
|GARAN
|7,05
|1.248.171.853
|% -1,67
|
|ODAS
|2,68
|284.481.609
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,10
|200.993.085
|% -0,47
|
|VKGYO
|3,69
|280.206.338
|% 5,43
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7944
|7,7969
|% 1,81
|
|Euro
|9,0965
|9,1037
|% 2,21
|
|Sterlin
|10,0272
|10,0775
|% 3,03
|
|Frank
|8,3792
|8,4297
|% 2,02
|
|Riyal
|2,0717
|2,0821
|% 1,77
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|2,59
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.082
|3.158
|37,65
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|18,22
|
|Çeyrek
|747
|764
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,16
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,79
|5,80
|0,16
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,14
|
Seans Raporu
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