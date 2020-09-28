***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
28.09.2020 13:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876946
BIST
14:481.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
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|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
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470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:46
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|DESPC
|11,56
|25.220.482
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|4.299.446
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,48
|88.858.019
|% -7,82
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|INTEM
|24,12
|4.647.656
|% -6,15
|
|SISE
|7,45
|2.123.031.610
|% 5,37
|
|GARAN
|7,06
|1.247.629.771
|% -1,53
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|ASELS
|17,47
|707.841.034
|% 1,45
|
|CEMTS
|15,27
|391.255.799
|% 2,07
|
|THYAO
|10,47
|376.467.820
|% 0,10
|
|SISE
|7,45
|2.123.031.610
|% 5,37
|
|GARAN
|7,06
|1.247.629.771
|% -1,53
|
|ODAS
|2,68
|284.026.517
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,10
|200.979.484
|% -0,47
|
|IHLAS
|1,08
|82.565.585
|% 0,00
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7944
|7,7985
|% 1,83
|
|Euro
|9,1006
|9,1086
|% 2,26
|
|Sterlin
|10,0265
|10,0767
|% 3,02
|
|Frank
|8,3778
|8,4283
|% 2,00
|
|Riyal
|2,0709
|2,0813
|% 1,73
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.863
|1.863
|1,46
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,56
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|33,94
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|16,42
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,16
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,77
|0,12
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|0,11
|