***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
28.09.2020 13:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876926
BIST
14:301.124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:307,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1341
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:309,0960
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,1888
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:30465,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 7,05
|Açılış
|: 465,54
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.278.042
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|AYCES
|92,50
|10.396.003
|% -9,40
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,48
|85.676.898
|% -7,82
|
|SISE
|7,52
|1.982.372.301
|% 6,36
|
|GARAN
|7,05
|1.219.895.424
|% -1,67
|
|ASELS
|17,44
|692.893.547
|% 1,28
|
|CEMTS
|15,34
|376.879.884
|% 2,54
|
|THYAO
|10,48
|360.262.073
|% 0,19
|
|SISE
|7,52
|1.982.372.301
|% 6,36
|
|GARAN
|7,05
|1.219.895.424
|% -1,67
|
|ODAS
|2,69
|276.926.253
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|200.048.067
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|82.023.027
|% 0,00
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7891
|7,7923
|% 1,75
|
|Euro
|9,0868
|9,0960
|% 2,12
|
|Sterlin
|10,0225
|10,0728
|% 2,98
|
|Frank
|8,3800
|8,4305
|% 2,03
|
|Riyal
|2,0714
|2,0818
|% 1,75
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,50
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,54
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|33,94
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|16,42
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,77
|0,12
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,06
|
Seans Raporu
14:30
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-
14:42MARKA
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 083 adet işlem
-
14:41BJKAS
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 317 adet işlem
-
14:40GLRYH
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 14.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 700 adet işlem
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14:39XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 11, 485.00 milyon TL de
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14:39RTALB
Yüzde -3.11 oranında düşüşle 47.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 045, 661 adet işlem