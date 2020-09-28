***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
28.09.2020 13:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876936
BIST
14:371.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:377,7976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1394
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:379,1010
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,1938
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:37466,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 8,04
|Açılış
|: 466,54
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:37
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.278.042
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|11.445.252
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|AYCES
|93,50
|11.356.382
|% -8,42
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,50
|86.807.967
|% -7,41
|
|SISE
|7,48
|2.039.118.276
|% 5,80
|
|GARAN
|7,04
|1.223.323.776
|% -1,81
|
|ASELS
|17,45
|698.598.635
|% 1,34
|
|CEMTS
|15,44
|381.310.294
|% 3,21
|
|THYAO
|10,47
|363.467.210
|% 0,10
|
|SISE
|7,48
|2.039.118.276
|% 5,80
|
|GARAN
|7,04
|1.223.323.776
|% -1,81
|
|ODAS
|2,69
|283.082.940
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|200.357.556
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|82.250.520
|% 0,00
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7927
|7,7976
|% 1,82
|
|Euro
|9,0902
|9,1010
|% 2,18
|
|Sterlin
|10,0287
|10,0790
|% 3,05
|
|Frank
|8,3829
|8,4334
|% 2,07
|
|Riyal
|2,0719
|2,0823
|% 1,78
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|0,25
|
|Altın Gr.
|465
|465
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|30,22
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|14,62
|
|Çeyrek
|745
|762
|7,31
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,74
|5,75
|0,11
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,01
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:51BJKAS
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 955, 688 adet işlem
-
14:50SONME
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 679, 407 adet işlem
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 62 kaybederek (% -0.16 ) 1, 029
-
14:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, TKURU, BRKO, MMCAS, DARDL, EGCYO, EMNIS, KERVN, COSMO, BEYAZ
-
14:49
CMBTN, TKURU, HATEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında