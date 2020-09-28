***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
28.09.2020 13:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876941
BIST
14:381.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,48
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:387,7977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1395
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:389,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,1978
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:38466,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 7,80
|Açılış
|: 466,54
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:38
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.278.042
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|12.399.856
|% -9,99
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,51
|87.611.220
|% -7,20
|
|SISE
|7,45
|2.073.560.803
|% 5,37
|
|GARAN
|7,04
|1.232.307.760
|% -1,81
|
|ASELS
|17,43
|701.846.368
|% 1,22
|
|CEMTS
|15,35
|385.178.749
|% 2,61
|
|THYAO
|10,46
|369.466.637
|% 0,00
|
|SISE
|7,45
|2.073.560.803
|% 5,37
|
|GARAN
|7,04
|1.232.307.760
|% -1,81
|
|ODAS
|2,68
|283.605.257
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,09
|200.446.511
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|82.517.514
|% 0,00
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7937
|7,7977
|% 1,82
|
|Euro
|9,0963
|9,1050
|% 2,22
|
|Sterlin
|10,0359
|10,0862
|% 3,12
|
|Frank
|8,3822
|8,4327
|% 2,06
|
|Riyal
|2,0716
|2,0820
|% 1,76
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,50
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,54
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|33,94
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|16,42
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,77
|0,12
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,06
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:47GSRAY
Yüzde -7.20 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 924, 894 adet işlem
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14:45RTALB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 47.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 322 adet işlem
-
14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 29 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260
-
14:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, GARAN, ODAS
-
14:44XU100
Endeks 1, 123 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 11, 651.00 milyon TL de